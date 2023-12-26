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فيديو يشعل مواقع التواصل.. سيدة تضرب رجل أمن في الكويت

منذ 59 دقيقة
علم الكويت

علم الكويت

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أصدرت وزارة الداخلية الكويتية توضيحاً حول الحادثة التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر اعتداء مواطن وزوجته على رجل شرطة.

فقد أعلنت الداخلية في بيان، مساء أمس الاثنين 25\12\2023، أن مقطع الفيديو المتداول على بعض المنصات، ويتضمن التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم، صحيح.

وأكدت إحالة الواقعة إلى المخفر، حيث يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

إلا أن الوزارة لم توضح مزيداً من التفاصيل عبر حسابها الرسمي، لكنها أكدت أن التحقيق يأخذ مجراه.

جاء ذلك بعدما أفادت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن شرطياً في دورية مرور أوقف شاباً كويتياً من مواليد 2002، بسبب قيادته بسرعة واستهتار.

وبينما كان الشرطي يؤدي عمله حضرت والدة الشاب بسيارتها ومعها والده واعترضا على إيقاف ابنهما، ما استدعى من الشرطي لطلب الإسناد من الدوريات الأخرى، ليقوم الشاب ووالدته بالاعتداء عليه بالضرب.

إلى أن حضر رجال الأمن وتمت السيطرة على الشاب ووضعه بالدورية ونقل سيارته إلى مخفر الجابرية.

ليتضح أنه تم تسجيل قضايا بحقه، تتضمن “إهانة موظف، والاعتداء بالضرب، مع السب والقذف، عدة مخالفات مرورية أخرى.

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