فيديو يعيد المياه الى مجاريها بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

يبدو ان العلاقة بين الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز عادت إلى طبيعتها، بعد أيام من الجدل حول الانفصال.

ونشر أحمد العوضي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” برفقة أحد معجبيه، يستعرض خلاله الأخير موهبته في غناء أغنية “خليني ذكرى” للمطرب اللبناني وائل جسار.

وكتب أحمد العوضي تعليقا على الفيديو: “زي ما وعدتك هنزلهالك عندي.. ربنا يوفقك يا محمد”.

وعلقت ياسمين عبدالعزيز بصورة كوميدية على الفيديو، حيث نشرت صورة من مسرحية “سك على بناتك” وأرفقتها بعبارة “آه وربنا”، بينما رد “العوضي” على تعليقها بالضحك.

وحظي مقطع الفيديو بمشاهدات تخطت المليون ونصف المليون مشاهدة.

هذا وكانت ياسمين عبدالعزيز قد ألغت، قبل أيام متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع “أنستغرام”، وجاء ذلك بعد تعرض “ياسمين” لأزمة صحية، لكن على الجانب الآخر ظل “العوضي” متابعاً لها ومحتفظاً بصورهما.

وكتب أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين.. وياسمين على طبيعتها فعبرت عن غضبها زي أي أخت من أخواتي لما بتتصرف.. لإنها بتتصرف بتلقائية على طبيعتها بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها اني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.