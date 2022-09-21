فيديو.. يوتيوبر يحطم سيارة لاختبار تقنية كشف الحوادث في "آيفون 14"

أقدم يوتيوبر أوكراني على إجراء اختبار عملي لتقنية الكشف عن الحوادث الموجودة في هاتف ”آيفون 14 برو“، للتأكد من مدى فعالية تلك الميزة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة آبل أن ”iPhone 14“ يستطيع أن يكتشف تعرضك لحادث سيارة خطير، بل ومحاولة إنقاذك بعدة طرق عبر تلك التقنية.

وتعمل تقنية كشف الحوادث عن طريق استخدام المستشعرات التي تمكن الهاتف من تحديد وقوع حادث خطير للمستخدم، ثم تقوم تلقائيًا بتوصيل مستخدم الهاتف بخدمات الطوارئ، وتحديد الموقع الدقيق وإخطار جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

وبث اليوتيوبر الأوكراني مقطع فيديو مدته 6 دقائق و27 ثانية؛ لتوثيق اختباره تقنية آيفون 14، عبر قناته ”تك راكس“ على موقع يوتيوب، المتخصصة في سحق الأجهزة التقنية.

ووضع اليوتيوبر آيفون 14 داخل سيارة عادية تم تجهيزها لكي تسير دون سائق، وترتطم بسيارة خردة، ثم كرر التجربة عدة مرات بعدد آخر من سيارات الخردة.

وأظهرت التجربة أن الميزة تعمل، لكن ثمة تأخير مثير للفضول في استجابتها، ثم تقوم بعدها بالتفاعل بشكل سريع لكي تتصل بالطوارئ أو جهات الاتصال المحددة سلفًا من قبل المستخدم.

وكشفت شركة ”آبل“ الأمريكية عن تقنية الكشف عن الحوادث في هاتفها الجديد آيفون 14 في وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف أن ”الهاتف يمكنه أيضًا الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ (كعدم وجود شبكات اتصال أو واي فاي)“.

وذكرت أن ”الجهاز سيعرض مكان مرور الأقمار الاصطناعية في سماء المنطقة، ويوضح كيفية توجيه الجهاز إليها بشكل صحيح“.

وأشار إلى أن ”إرسال رسالة أساسية عبر القمر الاصطناعي قد يستغرق من 15 ثانية إلى بضع دقائق“.