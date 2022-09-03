فيديو يوثّق لحظة وقوع زلزال أثناء مناقشة نائبة مشكلة الزلازل

انتشر على وسائل إعلام مقطع فيديو من داخل برلمان دولة “ليختنشتاين” يوثّق لحظة وقوع زلزال أثناء مناقشة النواب مشكلة التأمين ضد الزلازل المتلاحقة التي تشهدها البلاد.

وخلال حديث إحدى عضوات البرلمان عن كيفية تقليل تأثير الزلازال على مواطني ليختنشتاين، اهتزّت القاعة بعنف بفعل الزلزال، لتقطع النائبة حديثها وتنظر إلى القاعة في ذهول.

واصلت النائبة حديثها، بعد الهزة الأولى، عن أهمية دعم وتمويل أعمال التأمين ضد الزلازل لتقليل أثرها.

ثمّ قطعت حديثها مرة أخرى عندما اهتزت القاعة مرة ثانية بشكل أعنف، ليقترح أحد الأعضاء تعليق الجلسة لمدة 15 دقيقة نظرًا لأن شدة الزلزال يبدو أنها تزداد.