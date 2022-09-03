السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو يوثّق لحظة وقوع زلزال أثناء مناقشة نائبة مشكلة الزلازل

منذ ساعة واحدة
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

A A A
طباعة المقال

انتشر على وسائل إعلام مقطع فيديو من داخل برلمان دولة “ليختنشتاين” يوثّق لحظة وقوع زلزال أثناء مناقشة النواب مشكلة التأمين ضد الزلازل المتلاحقة التي تشهدها البلاد.

وخلال حديث إحدى عضوات البرلمان عن كيفية تقليل تأثير الزلازال على مواطني ليختنشتاين، اهتزّت القاعة بعنف بفعل الزلزال، لتقطع النائبة حديثها وتنظر إلى القاعة في ذهول.

واصلت النائبة حديثها، بعد الهزة الأولى، عن أهمية دعم وتمويل أعمال التأمين ضد الزلازل لتقليل أثرها.

ثمّ قطعت حديثها مرة أخرى عندما اهتزت القاعة مرة ثانية بشكل أعنف، ليقترح أحد الأعضاء تعليق الجلسة لمدة 15 دقيقة نظرًا لأن شدة الزلزال يبدو أنها تزداد.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول
كيف علّق كلوب على مباراة إيفرتون ضد ليفربول؟
أحمد سيد زيزو
نصيحة من محمد صلاح الى أحمد زيزو تزعج جماهير الزمالك
شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الراحل جورج الراسي وحاتم
بالصور والفيديو.. جويل حاتم تفتح النار على والدها وتحمله مسؤولية زواجها
جويل حاتم وجورج الراسي
عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث
الدولار
بلبلة في سوق الصرافين... والسبب؟