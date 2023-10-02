فيديو يُسبّب جدلًا.. رجل أسود ملطّخ بالدماء وسط شرطة فلوريدا

أظهر تسجيل مصور لإشارة مرور صوره أحد المارة، رجلًا أسود البشرة مكبل اليدين وقد انتفخت عيناه وسالت الدماء على وجهه وهو يجلس على الأرض محاطًا بعناصر من الشرطة خارج سيارة في شمال شرق فلوريدا.

وقال مكتب مأمور شرطة جاكسونفيل في بيان، إنّه تم استخدام القوة أثناء احتجاز ليكيان وودز (24 عامًا) يوم الجمعة الماضي، وإنّ المكتب يجري مراجعة إدارية لما حدث للتحقق مما إذا كان العناصر قد انتهكوا أي سياسات متبعة.

وأضاف مكتب مأمور المقاطعة أن “الوكالة تأخذ كل مزاعم الاستخدام غير المناسب للقوة من قبل عناصر (شرطة) جاكسونفيل على محمل الجد”.

وقال مكتب المأمور إنه لا يستطيع الإدلاء بمزيد من التصريحات لأن الحادث قيد التحقيق.

هذا ويظهر التسجيل المصور الذي نشره هاري دانيلز، ممثل الدفاع عن وودز، ما لا يقل عن ثلاثة من عناصر الشرطة يقفون فوق وودز، الذي كان مسجى على صدره على العشب بجانب سيارة.

وفي لقطة ما، يضرب أحد عناصر الشرطة رأس وودز على ما يبدو بالأرض. وبعد تكبيل يديه، يقوم أحد عناصر الشرطة بركل وودز ليعتدل، ويبدو وودز عاجزًا عن الجلوس بمفرده، ويبذل جهدًا ليقف.

وقال دانيلز لوكالة “أسوشيتد برس”، الأحد، إنه بعد اعتقال وودز، تمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من ارتجاج حاد في المخ.

وكان ممثل الدفاع عن وودز قد قال في بيان صدر أمس، إن موكله “كان محظوظاً لبقائه على قيد الحياة” بعد هذه الواقعة.