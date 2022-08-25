فيديو.. 6 أهداف فى مباراة ودية مثيرة بين برشلونة ضد مانشستر سيتي

تعادل نادي برشلونة الإسباني مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب ”كامب نو“.

وأقيمت تلك المباراة الودية بين برشلونة ومانشستر سيتي، من أجل جمع التبرعات لجمع الأموال لعلاج مرضى التصلب الضموري الجانبي.

وتقدم فريق مانشستر سيتي عن طريق الأرجنتيني جولييان ألفاريز في الدقيقة 21، قبل أن يدرك أوباميانغ هدف التعادل لبرشلونة بعده بـ8 دقائق وبالتحديد بالدقيقة 29.

وانتهى الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، تقدم فرينكي دي يونغ بالهدف الثاني لبرشلونة عند الدقيقة 66 ، وبعد مرور 4 دقائق فقط، أدرك السيتي هدف التعادل عن طريق بالمر.

وتقدم ممفيس ديباي مرة أخرى لبرشلونة بالهدف الثالث في الدقيقة 79، قبل أن يدرك التعادل فريق مانشستر سيتي عن طريق ركلة جزاء سجلها الجزائري رياض محرز.

وأقيمت المباراة بين برشلونة ومانشستر سيتي للتضامن مع خوان كارلوس أونزوي، لاعب وإداري برشلونة السابق، حيث يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وستذهب كافة العوائد المالية منها للمساعدة في البحث عن علاج مكثف لمكافحة هذا المرض.

وهذه هي المرة الأولى التي التقى فيها بيب غوارديولا مع لاعبه السابق في برشلونة، تشافي هيرنانديز، الذي تولى القيادة الفنية مؤخرًا للفريق الكتالوني.