فيراتي يغيب عن تشكيلة إيطاليا في دوري الأمم

ستفتقد إيطاليا جهود ماركو فيراتي في مباراتين بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد استبداله خلال فوز فريقه باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون بالدوري الفرنسي أمس الأحد إثر إصابته في ربلة الساق.

واضطر فيراتي لمغادرة الملعب في الدقيقة 64 من فوز فريقه 1-صفر على مضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وقال مدربه كريستوف جالتييه إن لاعب الوسط سيخضع لمزيد من الفحوصات اليوم الاثنين.

وأبلغ مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني الصحفيين إن اللاعب البالغ عمره 29 عاما لن يكون لائقا للمشاركة أمام إنجلترا يوم الجمعة في ميلانو أو المجر في بودابست بعدها بثلاثة أيام.

وقال مانشيني “لن يتمكن فيراتي من اللحاق بالمباراتين. تعرض لكدمة في ربلة الساق ولا يمكنه حتى المشي حاليا. على الأرجح سنستدعي دافيدي فراتيسي”.

وأكد باريس سان جيرمان أن فيراتي سيعود للنادي الفرنسي لتلقي العلاج من “كدمة مع تجمع دموي عميق” في ربلة الساق اليسرى.

وتملك إيطاليا خمس نقاط من أربع مباريات في المجموعة الثالثة بالدرجة الأولى في دوري الأمم الأوروبية وتحتل المركز الثالث خلف المجر المتصدرة وألمانيا صاحبة المركز الثاني.