فيرساتشي: فستان بريتني استغرق تصميمه أكثر من 700 ساعة

تألقت بريتني سبيرز في حفل زفافها من المدرب الشخصي وعارض الأزياء سام أصغري، بفستان أنيق من تصميم فيرساتشي. وتم إحياء مراسم الزواج خارج لوس أنجلوس الخميس.

وضعت أميرة البوب ​طرحة رائعة حوافها مصنوعة من الساتان، وقلادة بحجم رقبتها بيضاء اللون، خلال إقامة حفل زفافها في منزلها بمدينة ثاوزند أوكس، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبعد مرور أشهر من التكهنات حول من سيصمم ثوب زفاف سبيرز، نشرت المغنية، عن طريق الخطأً، على انستغرام قبل عام أنّ “فيرساتشي تصمم ثوبي ونحن نتحدث الآن”، ثم حذفت المنشور.

وأكدت المديرة الإبداعية للعلامة التجارية، دوناتيلا فيرساتشي، ذلك الجمعة، كاشفة على وسائل التواصل الاجتماعي أن علامتها التجارية قد صممت أيضاً بدلة التوكسيدو الخاصة بأصغري.

وأرفقت المصممة الإيطالية الصورة التي نشرتها للعروسين على إنستغرام، بعبارة مفادها أن سبيرز تحتل “مكانة خاصة جداً في قلبي”.

وكتبت في خانة كلام الصورة المرافقة: “كان طبيعياً بالنسبة لي أن أصمّم ملابس زفاف بريتني وسام”، مشيرة إلى أنّ الفريق “وضع قدراً هائلًا من الحب في كل التفاصيل، جنباً إلى جنب مع محترفنا، ابتكرنا ثوباً وبدلة توكسيدو تنضح بالأناقة والروعة يبدوان مثاليين معاً”.

وانضمت فيرساتشي إلى قائمة المدعوين البارزين، التي ضمّت ليدي غاغا ومادونا وسيلينا غوميز.

مع فستان كلاسيكي وطرحة يبلغ طولها ثلاثة أمتار، تميز التصميم بقبة مفتوحة على الصدر تمتد حتى الكتفين حيث تتدلى كاشفة عنهما قليلاً، أما صدره فتميّز بثنيات أمامية، فيما جزؤه السفلي بفتحة طويلة على الساق أخذت شكل حرف V.

وقال ممثلٌ عن فيرساتشي لـCNN إنّ سبيرز ارتدت أيضاً قفازات من التول مطرّزة بحبيبات اللؤلؤ، وحذاءً مصنوعاً من الساتان الأبيض اللون استغرقت صناعة الفستان أكثر من 700 ساعة من خياطي دار الأزياء.

بحسب مجلة “فوغ”، ارتدت سبيرز عقداً بحجم الرقبة تتوسطه ماسة تزن 62 قيراطاً، وسواراً، وأقراطاً على شكل دمعة، أما مكياجها كعروس فتولته فنانتا تجميل بريطانيتين هما شارلوت وصوفيا تيلبوري، اللتان صرحتا سابقاً لمجلة الموضة أنهما “سعيدتان وفخورتان” بالعمل مع سبيرز على إطلالة عرسها.

وفقاً لمجلة فوغ، فقد ارتدت سبيرز مساء هذا اليوم ثلاثة أزياء إذ ظهرت في وقت لاحق مرتدية فستاناً أحمر اللون قصيراً، ثم فستاناً قصيراً أسود اللون، وزيّاً من لونين، جميعها من تصميم فيرساتشي.

أما أصغري الذي التقى سبيرز في موقع تصوير الفيديو الموسيقي “سليببر بارتي” عام 2016، فارتدى بدلة توكسيدو سوداء في الحفل، تتزيّن سترته الرقيقة من فيرساتشي بتفاصيل الساتان الحريري، ووضعت فوق قميص أبيض وحذاء أسود، وربطة عنق سوداء من الحرير.

ثمة تماثل بين فستان زفاف سبيرز مع ذلك الذي ارتدته حين تزوجت من كيفن فيدرلاين عام 2004. في ذلك اليوم، اختارت فستان زفاف كلاسيكي من الساتان من دون حمالات، لمصممة فساتين الزفاف الأمريكية الفلبينية مونيك لولييه، الذي تحول لاحقاً إلى فستان قصير من الدانتيل الأبيض. كان فستاناً بياقة عالية وظهر مفتوح.

في حديثها إلى CNN العام الماضي، قالت لولييه إنها مُنحت ثلاثة أسابيع فقط لتصميم وإنتاج فساتين الزفاف والاستقبال، فضلاً عن فساتين حفل الزفاف. تتذكر: “قلت لهم حسناً، سننجز الأمر لا تقلقوا، لكني كنت أحتضر من الداخل”.

حاول زوج سبيرز الأول، جايسون ألكساندر، الذي تزوجته لـ55 ساعة فقط قبل فسخ زواجها به عام 2004، اقتحام حفل زفاف النجمة الخميس، وقالت الشرطة إنه ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمة التعدي على ممتلكات الغير والضرب.

ويعقد حفل الزفاف هذا بعد نحو سبعة أشهر على فوز سبيرز بمعركة قضائية ضد الوصاية الطويلة الأمد عليها، وهي اتفاقية قانونية ملزمة قالت إنها تمنعها من الزواج أو إنجاب الأطفال. في أبريل/نيسان، أعلنت هي وأصغري أنهما كانا يتوقعان مولوداً، رغم أنهما نشرا لاحقاً بياناً مشتركاً يكشفان عن خسارتهما له.