فيرمينو يقود ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ضرب ليفربول موعدا مع فياريال الإسباني في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل ثنائية روبرتو فيرمينو في التعادل 3-3 مع ضيفه بنفيكا في إياب دور الثمانية اليوم الأربعاء.

وحسم ليفربول تأهله بفوزه 6-4 على الفريق البرتغالي في نتيجة الذهاب والعودة.

وتقدم فريق المدرب يورجن كلوب 3-1 قبل أن يسجل الضيوف هدفين متتاليين لإضافة بعض الإثارة إلى مباراة كانت تبدو سهلة على ليفربول.

وألغى الحكم هدفا لداروين نونيز مهاجم بنفيكا بداعي التسلل قبل أن يتقدم ليفربول بضربة رأس قوية من إبراهيما كوناتي إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 21.

واستمر تقدم أصحاب الأرض 11 دقيقة فقط قبل أن يدرك بنفيكا التعادل بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء عبر جونكالو راموس إثر تمريرة خاطئة من جيمس ميلنر.

وأحرز البرازيلي فيرمينو ثنائية بعد الاستراحة ليضمن ليفربول مقعده في قبل النهائي للمرة الثالثة في خمسة مواسم.

لكن بنفيكا سجل هدفين بواسطة الأوكراني رومان يارمتشوك ونونيز كاد أن يتم إلغائهما بداعي التسلل لكن احتسبهما الحكم بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو.

وألغى الحكم هدفا لنونيز في الوقت المحتسب بدل الضائع.