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فيروز تعلق على أحداث فلسطين والجمهور: كلامك يسجل في قلوبنا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2023 9:58 صباحًا
فيروز

فيروز

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يستمر عدد كبير من النجوم في توجيه رسائل دعم الى الشعب الفلسطيني في ظل الاحداث الاليمة التي تمر فيها البلاد.

ولعل أبرز المعلقين كانت السيدة فيروز اذ نشرت على صفحتها الرسمية عبر فايسبوك مقطع فيديو من أغنية “خذوني الى بيسان” و”سنرجع يومًا”.

وجاء في تعليق على الفيديو: “للقدسِ سلامٌ آتٍ آتٍ آتٍ”.

وفور نشره، تفاعل الجمهور مع الفيديو بكثافة، معلنين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ومشيرين الى الرابط القوي والتاريخي بين السيدة فيروز وصوتها وأغنياتها التي ارتبط كثير منها بفلسطين.

وجاء في بعض التعليقات: ” من أجمل ما غنت السيدة فيروز عن فلسطين” و”صوتك هو السلام يا ملكة” و”بجياد الرهبة … البيت لنا” و”سلام آت مهما طال الزمان”، و”كنا كل ما نسمعها عيونا تدمع مع إنه كنا صغار وجسمنا يقشعر ونحس بالانتماء الكبير..يارب النصر من عندك” و”الله عليكى يا فيروز…كل ما يخرج من حنجرتك يسجل فى قلوبنا”.

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