فيروس كورونا يصيب لاعب فريق “ريال مدريد”

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تلقى محبي اللاعب “ماريانو دياز” خبر إصابته بفروس كورونا بحزن شديد، بعد الإعلان عنه اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر أوروبا من أكثر القارات التي ينتشر بها كوفيد 19، رغم إجراءات الإغلاق والوقاية .

ذكرت إذاعتا راديو استاديو وكوبي الإسبانيتان، أن لاعبا في ريال مدريد أثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه لاختبار طبي أمس الاثنين.

وكتبت الصحفية الإسبانية أرانشا رودريجيز، عبر “تويتر” أن اللاعب هو ماريانو دياز، والذي بقي في منزله منعزلا عن الفريق.

🚨Un jugador del @realmadrid ha dado POSITIVO por Covid-19!! *Está CONFINADO en su casa y por supuesto NO ha entrenado hoy. Se pierde el partido contra el Manchester City Via Fernando Burgos #Radioestadio pic.twitter.com/7nbk80z4Lf — Radioestadio (@Radioestadio) July 28, 2020

وأوضحت إذاعة راديو استاديو أن اللاعب سيغيب عن المباراة المقبلة لريال مدريد والتي يحتاج فيها الفريق للفوز في ملعب الاتحاد على مانشستر سيتي.

http://

Mariano, aislado en su casa. https://t.co/oPnXE1B1Wy — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) July 28, 2020

ويحل بطل الليغا ريال مدريد ضيفا على السيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان الأخير قد فاز في سانتياغو برنابيو بنتيجة 2-1.

دياز لاعب كرة قدم دومينيكاني الذي يلعب في مركز الهجوم، بعد فترة وجيزة من ظهوره الأول مع نادي بادالونا في عام 2011، انضم ماريانو إلى ريال مدريد، حيث لعب في الفريق ج ثم الاحتياطي، وكان هداف الدوري الإسباني الدرجة الثانية بي لموسم 2015–16.

ثم بدأ اللعب مع الفريق الأول، وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بالدوري الإسباني، و دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في موسم 2016–17. ووقع بعد ذلك مع أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكنه عاد إلى مدريد بعد عام واحد فقط.