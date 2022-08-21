فيفي عبدو توجه رسالة الى شيرين بعد حفلها الأخير

نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت في الفيديو الفنانة شيرين عبد الوهاب من حفلها الأخير، وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة:”بسم الله ماشاء الله عليك يا شيرين”.

وكانت الفنانة فيفي عبده حرصت على حضور حفل الفنان كاظم الساهر، في الساحل الشمالي، الأسبوع الماضي، بصحبة بسنت شوقي وبشرى، إذ جاء هذا الحفل بعد غياب الفنان العراقي عن القاهرة لمدة 13 عامًا تقريبًا.

هذا وقد واجهت شيرين العديد من المشاكل والخلافات مع زوجها الفنان حسام حبيب، وقد اعلنت سابقاص في برنامج تلفزيوني انها تعرضت للضرب وكان حبيب سبب بحلق شعرها كما وهو سبب بزيادة وزنها.

كما واتهمت شيرين زوجها بسرقة اموال منها ورفع السلاح عليها وتهديدها.

وكان آخر ظهور لشيرين عبد الوهاب مع مدير أعمالها “ميمى”، وعلقت عليها: أجدع راجل فى مصر.