فيكتوريا بيكهام تعرض فساتين انسيابية في أسبوع الموضة بباريس

المصممة فيكتوريا بيكهام ترحب بالحضور خلال عرض مجموعتها الجاهزة للارتداء لربيع/صيف 2026 خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا، 3 أكتوبر 2025. رويترز

قدّمت فيكتوريا بيكهام مجموعتها للربيع والصيف ضمن علامتها التجارية التي تحمل اسمها، حيث كشفت عن فساتين انسيابية وبدلات واسعة وسترات جلدية ناعمة بحواف مجعّدة، وذلك خلال عرض أزياء أُقيم في دير “فال دو جراس” التاريخي الذي يعود للقرن السابع عشر في باريس، مساء أمس الجمعة.

وصل الضيوف بعد حلول الظلام، عابرين حجارة الساحة المبللة بالمطر للوصول إلى الأروقة الداخلية.

سارت العارضات تحت الممرات المقوّسة بأحذية مدببة، وهن يعرضن فساتين بقصات غير متماثلة وحواف غير متساوية، مع خامات مجمعة ورذاذ طلاء أضفى لمسة فنية عفوية.

وجاءت السراويل منخفضة الخصر مشدودة بأحزمة رفيعة ومنسّقة مع قمصان مفتوحة من الأمام، فيما اتّخذت سترات البدلات أشكالا مربّعة بدون طيات صدر.

وتنوعت الحقائب بين حقيبة دافل واسعة وحقيبة كاميرا محكمة البناء وأخرى استوحت تصميمها من شكل الأكورديون.

وفي الملاحظات الكتابية المرافقة للعرض، وصفت العلامة التجارية المجموعة بأنها “تجريد معاصر لملابس سن المراهقة وبدايات النضج”، مشيرةً إلى أن فيكتوريا بيكهام استرجعت صورها القديمة كشابة خلال عملية الإعداد.

ويستمر أسبوع الموضة في باريس حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول، بمشاركة كبرى الدور العالمية مثل لويس فويتون وديور وشانيل وسان لوران وهيرميس.

ويشهد هذا الموسم رقما قياسيا في عدد المصممين الذين يقدمون أولى مجموعاتهم، في وقت تسعى فيه العلامات التجارية في مختلف أنحاء الصناعة إلى ضخ دماء إبداعية جديدة بهدف تحفيز اهتمام المستهلكين المثقلين بتأثيرات التضخم.