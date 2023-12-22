الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 22 ديسمبر 2023 |
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فيكتوريا بيكهام تكشف سراً قد يهدد زواجها مع ديفيد

منذ 3 دقائق
فيكتوريا بيكهام

فيكتوريا بيكهام

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يعد ديفيد وفيكتوريا بيكهام من أكثر الأزواج المحبوبين للغاية في عالم صناعة الترفيه، ولكن فيكتوريا كشفت أن هناك شيئاً واحداً أخفته عن ديفيد.

كشفت فيكتوريا أن هنالك سراً وحيداً أخفته عن زوجها ديفيد، وقالت إنه سيطلقها إذا اكتشف هذا السر.

التقى الزوجان المحبوبان منذ أكثر من 25 عاماً للمرة الأولى في عام 1997 عندما كانت فيكتوريا عضواً في فرقة “سبايس غيرلز”، وكان ديفيد في ذروة مسيرته في كرة القدم، وتزوجا بعد عامين فقط من لقائهما.

ومنذ ذلك الحين، تنقلا من مكانة قوية إلى أخرى أقوى، وأنجبا أيضاً أبناءهما بروكلين (24 عاماً)، وروميو (20 عاماً)، وكروز (18 عاماً)، وابنتهما هاربر (11 عاماً).

وفي مقابلة حديثة، كشفت فيكتوريا بصراحة أن هناك شيئاً واحداً أخفته عن زوجها، ومازحت قائلة، إنه إذا اكتشف ديفيد ذلك، فسيسبب ذلك بعض المشاكل.

وفي حديثها مع فنانة المكياج ليزا إلدريدج في مقطع فيديو على موقع يوتيوب هذا الشهر، ادعت فيكتوريا أن ديفيد لم يرها أبداً دون رسم حواجبها. وأشارت أيضاً إلى مدى أهمية الحواجب بالنسبة له، لدرجة أنها تعتقد أنه سيطلب الطلاق إذا رآها بدونها.

وفي مقابلة حديثة رددت فيكتوريا أقوالها مرة أخرى، واعترفت بأنها مهووسة بالحواجب، وقالت: “لم يرني زوجي دون حاجبي من قبل”.

وعلى الرغم من أن فيكتوريا تشتهر بعنايتها الدائمة بجمالها، إلا أنها نفت مزاعم قيامها بإجراء عمليات تجميلية، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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