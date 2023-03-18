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فيكتور أوسيمين يحصد جائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا

منذ 44 دقيقة
فيكتور أوسيمين

فيكتور أوسيمين

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فاز النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي بجائزة أفضل هدف في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2022-2023)،بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

ونشر الحساب الرسمي لـ”يويفا” على موقع “تويتر” مقطع فيديو للأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في هذا الأسبوع “”للتشامبيونز ليغ”، ودخل القائمة أربعة أهداف.

وحصد فيكتور أوسيمين جائزة صاحب الأفضل بفضل الهدف الذي سجله برأسه من أصل هدفين في مرمى ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني (3-0) في المباراة التي جرت على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”.

وتفوق هدف مهاجم نادي نابولي على كل من، هدف النجم البلجيكي كيفن دين بروين لاعب مانشستر سيتي، في شباك ضيفه لايبزيغ الألماني (7-0) على ملعب “الاتحاد”، وهدف زميله الألماني إلكاي غوندوغان في نفس المباراة.

إضافة إلى هدف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في مرمى ليفربول (1-0) على ملعب “سانتياغو برنابيو”، بالعاصمة مدريد.

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