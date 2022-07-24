الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيلمان جديدان ينضمان إلى سلسلة أفلام أفينجرز

منذ 49 دقيقة
السينما- تعبيرية

السينما- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة مارفيل استديوز التابعة لشركة والت ديزني في أن فيلمين جديدين من سلسلة أفلام (أفينجرز)”المنتقمون” سيعرضان في دور السينما في 2025.

وقال كيفن فيجي رئيس شركة مارفيل استديوز في مؤتمر كوميك كون السنوي للثقافة الشعبية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن (أفينجرز: ذا كانج دينستي) “المنتقمون: سلالة كانج” و(أفينجرز: سيكريت وورز)” المنتقمون:الحروب السرية” سيختتمان المرحلة السادسة من هذه السلسلة الناجحة للغاية.

وقال إن المراحل من الرابعة حتى السادسة ستعرف باسم (مالتيفيرس ساجا) “ملحمة الأكوان المتعددة”.

وقوبلت هذه الإعلانات بهتافات عالية وتصفيق حاد من حشد تجاوز عدده ستة آلاف شخص في قاعة مؤتمرات مزدحمة على الرغم من أن فيجي لم يقدم تفاصيل تذكر.

وعُرض فيلم (أفينجرز: إيندجيم) “المنتقمون: نهاية اللعبة” عام 2019 وأصبح صاحب ثاني أعلى إيرادات على الإطلاق كما حققت أفلام عالم مارفيل السينمائي إيرادات تجاوزت 25 مليار دولار على مستوى العالم.

    المزيد من منوعات

    غريزمان
    للتعاقد مع كريستيانو رونالدو.. أتلتيكو مدريد يعرض غريزمان للبيع
    طفل- تعبيرية
    شاهد.. مذيعة عربية تلتقي بابنها بعد 20 يوما من اختطافه
    أنثى فيل- تعبيرية
    سويسرا.. نفوق ثالث فيل في حديقة حيوان زوريخ مصابا بالهربس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!