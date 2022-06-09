فيلم”كيرة والجن”.. المرشح الاول لتصدر شباك تذاكر عيد الاضحى

الفيلم يجمع بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة في السينما، ويعد الثنائي هما أبرز نجوم الشباك في مصر خلال الأعوام الأخيرة، حيث حققت أفلامهما أعلى الإيرادات في تاريخ السينما، فالأول حصد بفيلم “الفيل الأزرق 2” إيرادات بلغت 104 مليون جنيه والثاني حقق بفيلم “ولاد رزق 2” إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه.

ثنائية المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد حققت نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث قدما سوياً أفلام “الفيل الأزرق” بجزئية الأول والثاني، و”تراب الماس” وتحقيق هذه الأفلام نجاحات كبيرة على مستوى الإيرادات، ويعد “كيرة والجن” استمراراً لهذه الثنائية ومتوقع تحقيقه نجاحاً كبيراً أيضاً على مستوى الإيرادات.

الفيلم يعد الأضخم انتاجياً هذا العام سواء من ناحية النجوم المشاركين في بطولته، أو الديكورات والملابس لاسيما وأن الأحداث تدور في فترة زمنية قديمة وهي فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر وثورة 1919 وذلك يتطلب ديكورات وملابس مناسبة لتلك الحقبة الزمنية.

موضوع الفيلم الذي يعد وطنياً من الدرجة الأولى اذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيراً من الجمهور.

الفيلم مستوحى من رواية “1919” للكاتب أحمد مراد، وتعد الرواية الثالثة التي يحولها مراد إلى فيلم سينمائى بعد “الفيل الأزرق” يجزئيه و”تراب الماس”، واثبت مراد خلال السنوات الماضى أن فكرة تحويل رواياته إلى أفلام نجاحات كبيرة في السينما خلال السنوات الماضية سواء على المستوى التجارى أو الفني.

فيلم “كيرة والجن” مأخوذ عن رواية “1919”، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.