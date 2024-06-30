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فيلم "إنسايد أوت 2" يتخطى مليار دولار عالميًا في أقل من 3 أسابيع

منذ ساعة واحدة
فيلم الرسوم المتحركة (إنسايد أوت2)

فيلم الرسوم المتحركة (إنسايد أوت2)

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أعلنت شركة والت ديزني اليوم الأحد أن إيرادات الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة (إنسايد أوت) “قلبا وقالبا” من إنتاج شركة بيكسار التابعة لها تجاوزت مليار دولار عالميا.

وأضافت الشركة أن إيرادات الفيلم تجاوزت حاجز المليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع من بدء عرضه بأنحاء العالم، ليصبح أول فيلم رسوم متحركة على الإطلاق يحقق مثل هذه الإيرادات خلال هذه المدة.

وقالت أيضا إن الفيلم هو أعلى تحقيقا للإيرادات من أي فيلم آخر هذا العام كما أنه الوحيد الذي تجاوز المليار دولار.

وعُرض الجزء الأول من الفيلم في 2015 وتناول الأفكار التي تدور في عقل فتاة صغيرة ولاقى نجاحا أيضا وقتها. ويدخل الجزء الجديد مجددا إلى عقل بطلة الفيلم رايلي، لكن هذه المرة في سن المراهقة وهي تواجه مشاعر جديدة مثل القلق والحسد.

وحصد الجزء الأول من الفيلم 90 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأول من عرضه في صيف 2015 وبلغ مجمل إيراداته عالميا في ذلك الحين 858.8 مليون دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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