الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
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فيلم جديد لمنى زكي ممنوع من العرض

منذ 18 دقيقة
منى زكي

منى زكي

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عادت أزمات الممثلة منى زكي مع الرقابة على المصنّفات الفنية، بعدما فوجئ أبطال فيلم “شرط المحبة” وصنّاعه بقرار الرقابة إيقاف تصويره من دون كشف الأسباب.

وقالت مخرجة الفيلم هالة خليل عن سبب توقف تصويره بعد الموافقة عليه، إن الفيلم تعرض لتعسّف من الرقابة ومن رئيسها خالد عبد الجليل وبدون كشف الأسباب، بحيث تمت الموافقة على الفيلم ثم رُفض مرة أخرى.

وأضافت خليل في تصريحات صحافية، إن خالد عبد الجليل طلب مراجعة فقهية ودينية من الدكتور سعد الدين الهلالي، وبالفعل حصلت المراجعة، ومع ذلك لا يزال العمل مرفوضاً من دون إبداء الأسباب، كما أن العمل لا يحتاج إلى مراجعة دينية أو فقهية، ورغم ذلك فقد قدّمتها لمراضاته.

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