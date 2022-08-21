فيلم دراغون بول سوبر يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

تصدر فيلم الرسوم المتحركة (دراجون بول سوبر: سوبر هيرو) الإيرادات في دور العرض الأمريكية مع بداية عرضه، متجاوزا التوقعات بتحقيقه 21 مليون دولار من مبيعات التذاكر في أمريكا الشمالية.

الفيلم مدعوم من شركة الإنتاج كرانشي رول، المتخصصة في الرسوم المتحركة اليابانية، وضرب مثالا جديدا على شغف الجمهور في الولايات المتحدة بأفلام الإنمي.

وجمع الفيلم مثلي ما حققه فيلم الإثارة والتشويق (بيست) “وحش” الذي عرض أيضا لأول مرة في مطلع الأسبوع في الولايات المتحدة وهو من إنتاج يونيفرسال وبطولة النجم إدريس إلبا.

فبسبب الآراء المتباينة، حظي (بيست) ببداية ضعيفة مع عرضه في 3743 دار سينما في أمريكا الشمالية بإيرادات بلغت 11.5 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والإثارة (بوليت ترين) أو “قطار فائق السرعة”، وهو من إنتاج سوني، من المركز الأول إلى المركز الثالث. وجمع الفيلم ثمانية ملايين دولار في مطلع هذا الأسبوع، وجمع في المجمل 68.9 مليون دولار محليا حتى الآن.

وجاء فيلم (توب جان: مافريك) “النخبة: مافريك” من إنتاج باراماونت وبطولة النجم توم كروز في المركز الرابع وجمع 5.85 مليون دولار في مطلع الأسبوع. ووصل إجمالي إيراداته حتى الآن إلى 683 مليون دولار، وهو ما يكفي لتجاوز ملحمة مارفل للأبطال الخارقين لعام 2018 (أفنجرز: إنفينيتي وور) “المنتقمون: الحرب اللانهائية” التي حصدت 678 مليون دولار.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة من وارنر براذرز (دي.سي ليج أوف سوبر بيتس) “دي.سي اتحاد الحيوانات الأليفة الخارقة” المرتبة الخامسة محققا 4.9 مليون دولار في مطلع الأسبوع. وجمع الفيلم في المجمل 66.6 مليون دولار بعد أربعة أسابيع من بدء عرضه في دور السينما في أمريكا الشمالية.