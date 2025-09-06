السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
فيلم "فيوز" يثير حماس الجمهور في مهرجان تورونتو السينمائي

منذ 46 دقيقة
مهرجان تورونتو السينمائي

مهرجان تورونتو السينمائي

يعود المخرج الأسكتلندي ديفيد ماكنزي بفيلم جديد بعنوان “فيوز” أو (فتيل)، والذي عُرض لأول مرة يوم الجمعة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي مع طاقم عمل يضم نجوما مثل آرون تيلور جونسون وثيو جيمس وسام ورثينجتون.

تدور أحداث الفيلم في وسط لندن، ويبدأ باكتشاف قنبلة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية في موقع بناء ليحدث إخلاء واسع النطاق، بينما تدبر عصابة خطة لسرقة بنك وسط الفوضى.

وقال ماكنزي لرويترز على السجادة الحمراء برفقة ورثينجتون وجوجو مباتا-رو التي تشارك أيضا في الفيلم “إنه أول فيلم لي على الإطلاق صُمم ليكون للاستمتاع والترفيه”.

وأكد ذلك أيضا ورثينجتون، الذي يلعب دور أحد اللصوص، قائلا “الفيلم مدته 91 دقيقة ويبدأ التشويق بمجرد أن يبدأ”.

وهذا هو التعاون الثاني بين تيلور-جونسون وماكنزي بعد الفيلم التاريخي “أوتلو كينج” أو الملك الخارج على القانون عام 2018.

ويلعب تيلور-جونسون دور ويل ترانتر، خبير القنابل، بينما يلعب جيمس دور كاراليس زعيم العصابة وتلعب مباتا-رو دور كبيرة المشرفين زوزانا جرينفيلد.

وصفت مباتا-رو العمل على الفيلم بأنه “تجربة للتحرر” حيث تسنى لها دراسة دورها بدقة واستفاضة وملازمة شرطيين حقيقيين في لندن أثناء التحضيرات.

لم يحضر تيلور-جونسون وجيمس العرض الأول للفيلم لكنهما تحدثا عن تجربة المشاركة في الفيلم عبر رسالة فيديو قصيرة للجمهور قبل العرض.

وحظي فيلم الإثارة والتشويق بتصفيق حار من الجمهور في قاعة روي تومسون الشهيرة.

وفي جلسة أسئلة وأجوبة مع الجمهور بعد العرض الأول، ترك ماكنزي الباب مفتوحا أمام إصدار جزء ثان للفيلم.

لم يتحدد موعد عرض الفيلم في دور السينما حول العالم حتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

