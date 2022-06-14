فيلم لايتيير.. قائمة منع العرض ترتفع لـ14 دولة

أاثار فيلم “لايتيير” جدلا في دول الشرق الاوسط بسبب احتوائه على مشاهد تختص بالمثلية ، مما ادى الى اتخاذ قرارات بمنع عرضه في عدة دول عربية وعالمية.

قال مصدر إن شركة والت ديزني لم تتمكن من الحصول على إذن لعرض فيلمها الجديد من أستوديوهات بيكسار، في 14 دولة بالشرق الأوسط وآسيا.

كما يبدو من غير المرجح إطلاق الفيلم في الصين، أكبر سوق للسينما في العالم.

وقالت منتجة للفيلم إن السلطات في الصين طلبت حذف بعض المشاهد وهو ما رفضته ديزني، وتوقعت ألا يجري إطلاق الفيلم هناك أيضا.

ويتضمن فيلم الرسوم المتحركة قبلة بين امرأتين مثليتين، وهو ما دفع العديد من الدول العربية إلى حظره.

ويقدم الممثل الأمريكي كريس إيفانز بصوته الشخصية الرئيسية (باز لايتيير) “باز يطير”، وهي الشخصية الحركية المأخوذة عن سلسلة أفلام (توي ستوري) “حكاية لعبة”.

وفي الفيلم، تتزوج صديقة باز المقربة من امرأة أخرى، ويتضمن مشهد في الفيلم قبلة عابرة بينهما.

وقالت جالين سوسمان منتجة فيلم (لايتيير) إن ديزني لم تتلق ردا من السلطات الصينية حول ما إذا كانت ستسمح بعرض الفيلم في دور السينما.

لكنها أضافت أن صانعي الفيلم لن يدخلوا عليه أي تغييرات، ورفضت الصين في الماضي عرض مشاهد أخرى للمثلية الجنسية على الشاشة.

ومن المنتظر إطلاق فيلم (لايتيير) في دور العرض في الولايات المتحدة وكندا يوم الجمعة.

كانت ديزني قد رفضت في مايو/ أيار الماضي طلبات لحذف إشارات إلى المثلية في فيلم (دكتور سترينج آند ذا مالتيفيرس أوف مادنس). ولم تعرض السعودية وعدد من دول الشرق الأوسط الأخرى الفيلم.