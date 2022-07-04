فيلم "مينينز" يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

تصدّر الجزء لأخير من سلسلة أفلام “مينينز” شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بعدما حقق إيرادات إجمالية بلغت 108.5 مليون دولار.

وتفوّق فيلم “Minions: The Rise of Gru” الذي أرجئ إطلاقه لمدة عامين بسبب الجائحة، على فيلم “توب جن: مافيريك” الذي حل ثانياً هذا الأسبوع مع إيرادات بلغت 32.5 مليون دولار، بحسب تقديرات شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وفي الأسبوع السادس من إطلاقه في الصالات، وصلت إيرادات “توب جن” الإجمالية إلى 571 مليون دولار.

وحظيت تتمة “توب جن” الذي حقق نجاحاً واسعاً قبل 36 عاماً، باستحسان النقاد.

ومرة جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار بيت مافريك ميتشل، الذي يصبح في العمل الجديد نقيباً مهمّته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وتراجع فيلم “إلفيس” الذي يتناول سيرة ملك موسيقى الروك أند رول إلفيس بريسلي إلى المرتبة الثالثة بعدما كان متصدرا الأسبوع الماضي شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بالتساوي مع “توب جن”، وحقق إيرادات بلغت 23.7 مليون دولار.

وحل فيلم “جوراسيك وورلد دومينيون”، وهو الجزء السادس من سلسلة الأفلام عن عالم الديناصورات، في المرتبة الرابعة مع إيرادات بلغت 19,2 مليون دولار.

وجاء “ذي بلاك فون”، وهو فيلم رعب يؤدي فيه الأمريكي إيثان هوك دور قاتل سفاح، خامسا مع عائدات بلغت 14,6 مليون دولار.

وفي المركز السادس جاء فيلم “لايت يير” بمبلغ 8.1 ملايين دولار، وحل “مستر. مالكونز ليست” في المركز السابع بمليون دولار، أما فيلم إفريثينج أفريووير أول آت وانس، فحقق 673 ألف دولار في المركز الثامن.

وفي المركز التاسع جاء فيلم “دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس”، بـ482 ألف دولار، وفي المركز الأخير جاء فيلم “مارسيل ذي شل ويذ شوز أون” بـ308 آلاف دولار.