الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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فيلم NOPE يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

منذ 59 دقيقة
فيلم نوب

فيلم نوب

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احتل فيلم الإثارة والرعب NOPE (نوب) صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع هذا الأسبوع مسجلا 44 مليون دولار مع بداية عرضه.

والفيلم من بطولة كيكي بالمر ودانيل كالويا وستيفن يون وبراندون بيري وإخراج جوردن بيلي.

وبعد تصدره لأسبوعين متتالين، تراجع فيلم المغامرة والحركة (ثور: لاف آند ثاندر) “ثور: الحب والرعد” إلى المركز الثاني مسجلا 22.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة كريس هيمسورث وناتالي بورتمان وكريستيان بيل ومن إخراج تايكا وايتيتي.

تدور أحداث الفيلم حول سكان بلدة على طول وادٍ عميق بمنطقة معزولة نواحي ولاية كاليفورنيا يشهدون اكتشافاً خارقاً للطبيعة تقشعر له الأبدان.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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