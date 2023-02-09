فيليكس أبوردين يبدع في الجمع بين "الريغي الجامايكية" والآلات العربية الكلاسيكية

يعتبر فيليكس أبوردين، الذي ينتج ألبومات موسيقية تحت الاسم المستعار “Dub Caravan”، ملحناً ومنتجاً موسيقياً وعازفاً متعدد الآلات يقيم في لندن بالمملكة المتحدة.

كان دائمًا يعيش في صراع بين عالم الموسيقى الغربية والموسيقى العربية منذ صغره، فوالده فلسطيني الأصل، من بيت لحم، وعمه الأكبر ملحن فلسطيني معروف، رياض بندك، الذي كتب أغانٍ لفنانين معروفين مثل جورج وسوف.

لطالما كان لدى “فيليكس أبوردان” اهتمام عميق بموسيقى الريغي الجامايكية بالإضافة إلى طموحه لمزجها مع الآلات والمقاييس العربية الكلاسيكية.

على الرغم من وجود مصطلح “الريغي العربي” منذ فترة، إلا أنه يتألف عادة من مطرب يغني باللغة العربية فقط على موسيقى الريغي الغربية، مع استخدام القليل من الآلات العربية أو عدم وجودها على الإطلا، ونادرًا ما تم تنظيم موسيقى الريغي بطريقة من شأنها دمج العديد من الآلات العربية الكلاسيكية في العمل الموسيقي نفسه.

ومع ذلك، فإن أحدث إصدارات الموسيقى والفيديو لـ “فيليكس أبوردين” تقوم بهذا الأمر بالضبط.

“الجلاب الجامايكي” هو مسار يجمع بين موسيقى الريغي الجامايكية والآلات العربية الكلاسيكية، حيث يقوم موسيقيان استثنائيان من سوريا “محمد فتيان على ناي” و “يوسف ناصيف على قانون”، بينما قام بتلحين وتوزيع الموسيقى فيليكس أبوردان. كما أنه يعزف على باقي الآلات التي تشمل العود والدربوكة والطبول والباص والبيانو.

هذا هو المسار الثالث لفيليكس أبوردين على غرار نوع “الريغي العربية”، وقد سبق له أن أطلق أغنية “الرقعي الشرقي” (بطولة محمد فتيان على الناي) و”المنامة” مع المغني والفنان الأردني عامر الطاهر المعروف أيضًا باسم “المختار”.

كما تم إصدار ألبوم فيليكس الفردي (الذي تم إصداره تحت عنوان “Dub Caravan”) بعنوان “جذور السكة” في آذار 2021. ويجمع بين الدبكة العربية والموسيقى الشعبية العربية مع الأصوات الإلكترونية المستقبلية.

اليكم الروابط لـ:

الجلاب الجامايكي – https://www.youtube.com/watch؟v=5Sh7Ai-3UIw

ريغي شرقي – https://www.youtube.com/watch؟v=c6wzxZO1ngA

المنامة – https://open.spotify.com/album/3pnLlR5wQ08LWbyb93clqe

ألبوم جذور السكة – https://open.spotify.com/album/52AC8ehLjfcfuZ158Aqm8V