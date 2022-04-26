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فيل صغير يحرس جثة أمه ويرفض تركها (فيديو)

منذ 20 ساعة
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2022 7:35 مساءً
الفيل الصغير وأمه

الفيل الصغير وأمه

ديلي ميل
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انتشر مقطع فيديو يظهر فيلًا صغيرًا يحرس امّه الميتة بعدما أكلت محاصيل زراعية تحتوي على مواد سامة في تايلند.

الفيل البالغ من العمر ١١ شهرًا هرب مع أمه وحطّا في أرض زراعية حيث تناولا الذرة في منطقة “تاك” في ٢٢ نيسان الجاري.

غير أن الأم أكلت محاصيل كانت تحتوي على كميات كبيرة من المبيدات والمواد الكيميائية، ما أدى الى تسممها.

واكتشف سكان القرية الفيل اليتيم في ٢٣ نيسان، بعد حوالي ١٢ ساعة من وفاة أمه، رافضًا أن يترك جثتها. كما أظهرت بعض الصور الفيل الصغير الى جانب أمه المتوفاة.

وقالت جمعية تعنى بالفيلة إن الفيل الصغير وفيلًا آخر وجد معهما نُقلا الى أحد المراكز حيث سيتم فحصهما في حال أكلا بعضًا من الذرة السامّة أيضًا.

وتعد الفيلة الحيوانات الوطنية في تايلند. حيث يعيش حوالي ٢٠٠٠ فيل في الغابات بينما يعيش رقم مماثل في الاسر.

وتحمي القوانين الفيلة حيث أن قتلها يؤدي الى عقوبة سجن تصل الى ٣ سنوات وغرامات مالية.

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