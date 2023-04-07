فينكس صنز يضمن المركز الرابع بالقسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي

سجل كيفن دورانت 12 من نقاطه 29 في الربع الرابع وحقق فينكس صنز انتصاره السابع على التوالي في أفضل سلسة له بالموسم خلال فوزه 119-115 على ضيفه دنفر ناجتس ليضمن المركز الرابع بالقسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأضاف كريس بول 25 نقطة ونفذ سبع رميات ثلاثية ناجحة في أعلى رقم بمسيرته، كما سجل دياندري ايتون 16 نقطة وديفن بوكر 15 نقطة بجانب ثماني تمريرات حاسمة.

وكان بروس براون الأكثر تسجيلا في اللقاء برصيد 31 نقطة لكن دنفر، متصدر ترتيب الغرب، خسر للمرة الرابعة في خمس مباريات.

وتغلب ميامي هيت 129-101 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بعد أن سجل كل من جيمي باتلر وتايلر هيرو 24 نقطة.

وهذا الانتصار الثالث على التوالي لميامي الذي يواصل الضغط للتأهل للأدوار الإقصائية.

ومنح جويل إمبيد 21 نقطة لفيلادلفيا، صاحب المركز الثالث بالقسم الشرقي، بجانب الاستحواذ على ست كرات مرتدة، وأضاف جيمس هاردن 14 نقطة كما وزع أربع تمريرات حاسمة واستحوذ على أربع كرات مرتدة.

وفاز كليفلاند كافاليرز، رابع القسم الشرقي، 118-94 على أورلاندو ماجيك بمساعدة داني جرين الذي سجل 21 نقطة بعد النزول بديلا.

وانتفض سان أنطونيو سبيرز قبل النهاية ليهزم بورتلاند تريل بليزرز 129-127 بقيادة كيتا بيتس-ديوب الذي سجل عشر من إجمالي 25 نقطة له في الرمق الأخير.

وتخلص أوكلاهوما سيتي ثاندر من سلسلة خسائر في ثلاث مباريات ليتفوق على يوتا جاز 114-98 بعد أن أحرز شاي جيلجيوس-ألكسندر 22 نقطة وفقد جاز بذلك أمل الوصول للأدوار الإقصائية.

ويمكن أن يبلغ ثاندر ملحق التأهل للأدوار الإقصائية اذا فاز على ممفيس جريزليز الأحد.