في أول تعاون.. مسلسل "ورد وشوكولاتة" يجمع محمد فراج وزينة

كشفت منصة “يانغو بلاي” (Yango Play) رسمياً عن الإعلان والبوستر الرسمي لمسلسلها المنتظر “ورد وشوكولاتة”، المقرر عرضه حصرياً على المنصة ابتداءً من 30 أكتوبر 2025، في تعاون فني جديد مع العدل جروب، ضمن خطتها لتقديم محتوى درامي عربي نوعي ينافس الإنتاجات الإقليمية والدولية.

يُسلّط الإعلان الرسمي الضوء على العلاقة المعقدة بين بطلي العمل، صلاح ومروة، وهما شخصيتان تتأرجح مشاعرهما بين الحب والكره والرغبة في الانتقام. تبدأ اللقطات بأجواء رومانسية دافئة، قبل أن تتحوّل سريعاً إلى مواجهة نفسية حادة تكشف عن جراح الماضي وتعقيدات الحاضر. ومع تصاعد التوتر، يظهر الصراع الداخلي للشخصيتين، في حبكة مشوّقة تُبقي المشاهد في حالة ترقب دائم حتى النهاية.

ويؤكد القائمون على العمل أن القصة مستوحاة من واقعة حقيقية أثارت جدلاً في العالم العربي قبل سنوات، ما يضيف إلى المسلسل بعداً واقعياً يزيد من شغف الجمهور المنتظر لاكتشاف تفاصيلها. كما يعد صُنّاع العمل المشاهدين بتجربة درامية مكثّفة تمزج بين الرومانسية والغموض والبعد الإنساني والاجتماعي في آن واحد.

يتقاسم البطولة النجمان زينة ومحمد فراج، في أول تعاون درامي يجمعهما على الشاشة، حيث يجسدان شخصيتين متناقضتين تتقاطع مصائرهما بين المشاعر والشكوك والأسرار. ويشارك في العمل عدد من الفنانين، من بينهم مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب الوجوه الصاعدة يوسف حشيش وآية سليم.

العمل من تأليف محمد رجاء، الذي اشتهر بقدرته على التقاط نبض المجتمع وتحويل التفاصيل اليومية إلى مادة درامية مؤثرة، ومن إخراج محمد جمال العدل، الشهير بـ”ماندو العدل”، الذي يعود من خلال المسلسل إلى الدراما الاجتماعية بعد سلسلة من النجاحات البارزة.