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في أول نزهة بعد الطلاق... بيل غيتس يظهر بحقيبة فيها بقايا طعام

26 - مايو - 2021
آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 9:16 صباحًا
الملياردير بيل غيتس

الملياردير بيل غيتس

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نشرت شبكة “سي إن بي سي عربية” صورا للملياردير الأمريكي بيل غيتس وهو يحمل حقيبة تحتوي على طعام من أحد المطاعم، وذلك في أول نزهة علنية له منذ إعلانه عن طلاقه من ميليندا غيتس.

وأضافت أن مؤسس شركة مايكروسوفت يأخذ إلى المنزل حقيبة بها بقايا طعام متبقي من عشائه.

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” في وقت سابق، إن غيتس البالغ من العمر 65 عاما كان في مدينة مانهاتن، بعد أن سافر بصحبة بعض الأشخاص على متن طائرته الخاصة، بما في ذلك فتاة يُعتقد أنها ابنته الصغرى فيبي (18 عاما) وصديقها تشاز فلين.

توجه غيتس ورفاقه، لتناول الطعام في نوبو في مدينة نيويورك مع ابنته فيبي وصديقها، ومجموعة كبيرة من حراس الأمن.

وكان بيل وميليندا غيتس، قد أعلنا انفصالهما، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد 27 عاما من الزواج.

يشار إلى أن بيل غيتس يحتل المرتبة الرابعة عالميًا في قائمة أغنياء العالم، إذ تقدر ثروته تقدر بنحو 124 مليار دولار، طبقا لفوربس.

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