في البرازيل… مريضة بفيروس كورونا تفارق الحياة بعد لحظات من ولادتها لتوأم

توفيت السيّدة البرازيلية، لاريسا بلانكو، الّتي تبلغ من العمر 24 عاماً، بعد لحظات من ولادتها لتوأم، بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وفي التّفاصيل، كانت بلانكو قد أنجبت طفليها في مستشفى خاص بمدينة ساو باولو ، إلا أنها عانت من نزيف حاد بعد الولادة أسفر عن تعرضها لسكتة قلبيّة.

وكانت الفحوصات الطبيّة قد كشفت إصابة بلانكو بفيروس كورونا في شهر حزيران الماضي، إذ عانت من أعراض حادة مشابهة لأعراض الإنفلونزا. إلا أن حالتها سرعان ما تدهورت، الأمر الذي استدعى نقلها إلى إحدى المستشفيات بعد أسبوعين من تشخيص إصابتها بالعدوى، لتدخل بعد ذلك مرحلة المخاض.

وبحسب التقارير، فإنّ زوج بلانكو، دييغو رودريغز، أصيب أيضاً بالفيروس، لكنّه تعافى منه، وقد أشار في تصريحات لوسائل إعلام محليّة أنه “كان برفقة زوجته في غرفة العمليات عند ولادة طفليهما، إلا أن جهود الأطباء لإنقاذ حياتها باءت بالفشل، وتوفيت بعد الولادة مباشرة.

وقال: “أنا في حالة صدمة، ولا يمكنني أن أنسى ما حصل. وأشكر الله الّذي سمح لها أن تترك ملاكين لأعتني بهما ولإعطائي القوة.”

وأشار رودريغيز إلى أن الأطباء قد أبلغوه أن الفيروس أضعفَ زوجته وجعل جسدها غير قادر على التحمل أو المقاومة. وحالياً، فإنّ الزوج ما زال في المستشفى برفقة طفليه، باعتبار أنهما يخضعان للمراقبة، ولم يتبين بعد ما إذا كانت عدوى “كورونا” قد انتقلت إليهما أم لا.