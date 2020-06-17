في التفاصيل… مايا دياب في تصريحات نارية وتطلق أغنية جديدة

حلت النجمة اللبنانية مايا دياب ضيفة على برنامج “ضحك ولعب وجد”، حيث تحدثت خلال الحلقة عن عدة أمور شخصية وفنية وذلك وسط اجواء خاصة مع عدد من معجبيها الذين شاركوها الحلقة عبر اتصال فيديو.

تخللت الحلقة الكثير من المواقف والتصريحات الجريئة والصريحة لمايا حيث تطرقت الى الأوضاع في لبنان معتبرة أن الجيش اللبناني هو وحده الحامي. وعن الهجرة، أكدت مايا أنها متمسكة ببلدها حتى النهاية، أما في حال فقدت الأمل بلبنان سوف تختار دبي أو قبرص مقرا للعيش وخاصة أن هذه الدول تقدر الانسان وتحترمه.

وفيما يخص حياتها الشخصية، صرحت مايا أنها ليست على علاقة عاطفية في الوقت الحالي ولكنها على استعداد تام للدخول الى القفص الذهبي في حال وجدت الشخص المناسب، وذلك انطلاقاً من قناعاتها بأن العائلة مقدسة.

كما قدمت مايا خلال الحلقة باقة من أغانيها ومنها “أنا”، “بعدو” وغيرها. بالإضافة الى عدد من الأغاني المتنوعة منها “ساعات ساعات” للشحرورة صباح، “أنا وياك” لزياد برجي، وأغنية “ست الحبايب” التي أهدتها لوالدتها وخصت مايا اللبنانين بأغنية للفنان زياد رحباني، “بدو ينقطع البنزين بهاليومين”، كونها تتوافق مع حالة القلق التي تعيشها البلاد حالياً.

أما المفاجأة الكبرى في الحلقة، كانت اطلاق مايا لاغنية جديدة بعنوان “نهارنا وردي” وهي باللهجة المصرية وتتميز بالإيقاع الشرقي الراقص الذي تبدع مايا بطرحه دائماً. الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، وقد ضجت مواقع التواصل بها حيث تفاعل محبو مايا ومتابعيها مع الأغنية بشكل كبير ولا سيما على موقع تويتر. يذكر ان بعد الحلقة مباشرةً، أطلقت مايا الأغنية بالنسخة المباشرة على جميع التطبيقات والمتاجر. هذا وتلقت مايا الكثير من التغريدات من قبل أهل الفن والصحافة جميعها تشيد بإطلالتها وجرأتها وشفافيتها في الحديث.

اختتمت مايا الحلقة بالقول أنها اعترفت بالكثير خلال الحلقة ولكنها لم تقل كل شيء واكتفت بالقدر الذي أظهرته في الحلقة، مضيفة: ” ليس الجميع يستحق أن يعرف كل الحقيقة “.

يذكر أن مايا تسعتد لإحياء حفل مباشر آخر في الأيام القادمة، من المتوقع أنه سيكون مختلف وبتقنيات جديدة غير اعتيادية وخاصة أن مايا قد عودت متابعيها على تقديم كل ما هو جديد ومميز.