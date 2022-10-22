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في الثواني الأخيرة.. هدف كاسيميرو القاتل ينقذ مانشستر يونايتد

منذ 20 دقيقة
كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد

كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد

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أحرز كاسيميرو هدفا في الثواني الأخيرة بضربة رأس ليهدي مانشستر يونايتد التعادل 1-1 مع تشيلسي صاحب الأرض في قمة مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 22-10-2022).

واعتقد تشيلسي أنه سينتزع الفوز بعد التقدم بهدف من جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

لكن في الوقت بدل الضائع ارتقى كاسيميرو لكرة عرضية من لوك شو وسدد برأسه نحو القائم قبل أن تجتاز الكرة بالكاد خط المرمى.

واحتسب الحكم الهدف بعد العودة إلى تقنية مراقبة خط المرمى.

وأصبح رصيد تشيلسي 21 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن يونايتد خامس الترتيب الذي خاض المباراة دون لاعبه كريستيانو رونالدو بعدما استبعده المدرب إريك تن هاج من التشكيلة.

    المصدر :
  • رويترز

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