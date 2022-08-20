في الدوري الإيطالي.. إنترميلان ينتزع ثلاثية نظيفة من سبيتسيا

حقق نادي إنتر ميلان فوزاً سهلاً بنتيجة 3-صفر على سبيتسيا في مباراته الأولى على أرضه في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، ليحقق فريق المدرب سيموني إنزاجي انتصاره الثاني على التوالي.

وفي ظل إقامة أغلب المباريات يومي الأحد والاثنين، كان إنتر يدرك أن الفوز على ملعبه سيجعله يتصدر الدوري ولو بشكل مؤقت.

وسجل لاوتارو مارتينيز وهاكان شالهان أوغلو وخواكين كوريا أهداف إنتر أمام سبيتسيا الذي ظهر بلا أنياب هجومية.

وكان بوسع الظهير الأيمن دينزل دمفريس أن يمنح إنتر التقدم بهدف بعد تسع دقائق عندما ارتقى لمقابلة ركلة حرة من الجانب الأيمن، لكن براتومي دراجوفسكي حارس سبيتسيا أنقذ المحاولة.

وقال إنزاجي لمحطة سكاي سبورت إيطاليا “لعبنا بشكل جيد في الشوطين، سبيتسيا خاض مباريات سابقة بأداء متميز وكنا نعرف أنه سيسبب المصاعب لنا لكن فريقنا استعد للمباراة بالطريقة المناسبة”.

وتقدم إنتر بهدف في الدقيقة 35 عندما مرر المهاجم روميلو لوكاكو الكرة برأسه إلى مارتينيز غير المراقب قبل أن يسدد المهاجم الأرجنتيني بقوة داخل الشباك.

وأنقذ الحارس دراجوفسكي فرصة خطيرة أخرى بعدما تصدى لتسديدة دمفريس في الدقيقة 40. وبعد دقيقتين وضع لوكاكو الكرة برأسه في العارضة.

وسيطر إنتر تماما على اللعب في الشوط الأول، بينما لم يسدد سبيتسيا أي كرة على المرمى.

وأضاف شالهان أوغلو الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعدما استحوذ على الكرة داخل المنطقة وسدد بقوة في شباك الحارس دراجوفسكي.

وسجل كوريا الهدف الثالث لصاحب الأرض في الدقيقة 82 بعد المشاركة كبديل وعقب تمريرة من إدين جيكو من الجانب الأيسر.

ويعني هذا الفوز احتلال إنتر الصدارة بست نقاط من مباراتين.

ويبقى سبيتسيا بدون أي انتصار أمام إنتر في كل المواجهات السبع بينهما في الدوري وكأس إيطاليا.

وسيلعب إنتر في ضيافة لاتسيو يوم الجمعة المقبل، بينما يستضيف سبيتسيا منافسه ساسولو يوم 27 أغسطس آب.