في الذكرى الـ17 لوفاته.. اليكم اهم محطات في حياة احمد زكي

تحل، اليوم الأحد 27 مارس، الذكرى الـ17 على وفاة النمر الأسود، الفنان الكبير أحمد زكي ، ولد أحمد زكي في 18 نوفمبر 1949 في مدينة الزقازيق، حيث تزوج من الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وله ابن منها هو الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.

كان الابن الوحيد لأبيه الذي توفى بعد ولادته تزوجت أمه بعد وفاة زوجها فرباه جده، حصل على الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، حيث شجعه ناظر المدرسة الذي كان يحب المسرح، وفي حفل المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة وقابلوه، ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وأثناء دراسته بالمعهد، عمل في مسرحية “هالوا شلبي”.

ويتسم مشوار الفنان أحمد زكي الفني بالثراء والتنوع، وإلى جانب تقديمه الأفلام الخفيفة والأخرى التي تناقش قضايا هامة، فإنه حرص على تقديم أفلام السيرة الذاتية لعدد من الشخصيات الهامة والبارزة.

تخرج أحمد زكي من المعهد عام 1973، وكان الأول على دفعته عمل في المسرح في أعمال ناجحة جماهيرياً مثل “مدرسة المشاغبين”، “أولادنا في لندن”، “العيال كبرت”، وفي التلفاز لمع في مسلسل “الأيام” ومسلسل “هو وهي”، وفيلم “أنا لا أكذب ولكنى أتجمل”، وغيرها العديد من الأفلام التي حصل منها على جوائز عديدة.

توفي في القاهرة 27 مارس 2005 إثر صراع طويل للغاية مع مرض سرطان الرئة نتيجة كثرة السجائر التي كان يدخنها، وعولج على نفقة الحكومة المصرية في الخارج، وتردد أنه أصيب بالعمى في أواخر أيامه إلا أنه طلب من المحيطين به التكتم على الخبر.