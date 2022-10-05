في الذكرى 60 للفيلم الأول.. بدء رحلة البحث عن جيمس بوند

يحتفل عشاق جيمس بوند، العميل السري البريطاني، بمرور 60 عاما على عرض أول أفلام السلسلة الشهيرة على الشاشة الفضية اليوم الأربعاء وسؤال واحد يدور في أذهانهم جميعا…من سيكون الممثل التالي الذي سيحمل راية هذا الدور في الفيلم القادم؟

فبحسب منتجي السلسلة باربرا بروكولي وأخيها غير الشقيق مايكل جي. ويلسون، فإن البحث عن بوند الجديد لم يبدأ بعد رغم نهاية عهد دانيال كريج بصدور أحدث أفلام السلسلة (نو تايم تو داي) “لا وقت للموت” في 2021.

وقالت بروكولي في مقابلة قبيل الذكرى الستين للعرض الأول لباكورة أفلام السلسلة (دكتور نو) في الخامس من أكتوبر تشرين الأول 1962 “لن نبحث فعلا عن ممثل لهذا الدور لبعض الوقت”.

وأضافت بروكولي “ما يتعين علينا فعله هو بدء مرحلة تغيير شامل وهو أمر يبعث على الحماسة بشكل كبير”.

ولكن مع استمرار الجمهور في التكهن حول من يجب أن يجسد أحد أكثر أدوار هوليوود جاذبية، يبزغ السؤال: ما هي الخصائص التي يبحث المنتجون عنها في الممثل التالي في دور بوند؟

وقال ويلسون “نريد، أولا وقبل كل شيء، ممثلا جيدا… ممثلا ليس بالضرورة مجرد ممثل أفلام حركة، ولكن ممثلا يمكنه أداء دورا مركبا مثل ذلك الذي نكتبه في السيناريو”.

وقالت بروكولي إن اختيار الممثل المناسب يشكل أمرا مهما للغاية بالنسبة لاستمرارية السلسلة.

وكان شون كونري هو أول من لعب دور العميل السري البريطاني الذي ابتكره المؤلف إيان فليمنج. وتبعه بعد ذلك مجموعة من نجوم السينما من بينهم روجر مور وتيموثي دالتون وبيرس بروسنان وأخيرا كريج.