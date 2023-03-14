في السلفادور.. الحكم على مجرم بالسجن 1310 أعوام

حكمت محكمة في السلفادور على أحد أعضاء العصابة القاتلة الشهيرة باسم “MS-13” بالسجن 1310 أعوام.

وأُدين المتهم ويلمر سيغوفيا، بـ 33 جريمة قتل و9 تهم شروع في القتل، وغيرها من الجرائم المختلفة.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، اتهم سيغوفيا، بالانتماء لخلية “شولتون” التابعة لعصابة “مارا سالفاتروشا” المعروفة باسم “إم إس -13”.

وكشف المدعي العام السلفادوري رودولفو ديلجادو، أن زميل ويلمر، في الخلية ميغيل أنخيل بورتيو، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 945 عامًا، إذ أُدين بورتيو، بارتكاب 22 جريمة قتل و4 تهم شروع في القتل والابتزاز.

وقال المدعي العام إن “أعضاء العصابة الذين تسببوا في الكثير من الألم والحزن للشعب السلفادوري لن يخرجوا، وسيظلوا في السجن حتى يدفعوا ثمن كل جريمة من جرائمهم، سنضمن ذلك”.

يذكر أن الخوف من العصابة بلغ ذروته في السلفادور لدرجة أنه، في العام 2015، تركت العصابة لتدير أحد السجون واكتفى الحراس بإجراء دورياتهم في الخارج.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن نقل الآلاف من أعضاء العصابات إلى سجن ضخم جديد في السلفادور.