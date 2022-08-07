في الظهور الأول.. هالاند يسجل هدفي فوز سيتي على وست هام

أحرز إرلينج هالاند هدفين في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 2-صفر على وست هام يونايتد صاحب الأرض في استاد لندن الأحد.

ونفذ هالاند (22 عاما) ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 36، وضمن الانتصار بهدف آخر في الشوط الثاني، ليشعل احتفالات المشجعين ومنهم والده ألفي لاعب سيتي السابق الذي كان جالسا في المدرجات.

وقال هالاند “إنه من الرائع أنه شاهد الهدفين، حيث أنها لحظة مهمة لي كلاعب يشارك لأول مرة في هذه المسابقة. الآن مر حوالي 30 دقيقة على آخر هدف لي، لذا يجب أن أواصل العمل”.

وتلقى هالاند، المنضم من بروسيا دورتموند هذا الصيف في صفقة ضخمة، تمريرة طويلة وانفرد بمرمى الحارس البديل ألفونس أريولا الذي شارك بدلا من أوكاش فابيانسكي بعد مرور 29 دقيقة.

واضطر وست هام إلى إجراء تغيير مبكر حيث تعرض فابيانسكي للإصابة أثناء إبعاد كرة عرضية من دي بروين، حيث اصطدم بزميله آرون كريسويل ومنافسه هالاند.

ونفذ هالاند ركلة الجزاء بهدوء على عكس اتجاه الحارس أريولا، ليمنح سيتي التقدم المستحق بهدف وسط سيطرة كبيرة على الشوك الأول.

وأرسل كيفن دي بروين لاعب وسط سيتي العديد من الكرات العرضية، قبل أن يمرر كرة أرضية متقنة إلى هالاند الذي وجد نفسه منفردا بالمرمى وسدد كرة أرضية بثقة داخل الشباك في الدقيقة 65.

ووضع ميخائيل أنطونيو مهاجم وست هام الكرة برأسه أعلى المرمى في الدقائق الأولى من المباراة، وأبعد دي بروين ركلة حرة نفذها جارود بوين قبل الاستراحة مباشرة.

وأشرك ديفيد مويز مدرب وست هام لاعبه النشيط سعيد بن رحمة والمهاجم الجديد جيانلوكا سكامسكا قبل مرور ساعة من اللعب لمحاولة إدراك التعادل، لكن هالاند حسم الأمور بعدها بدقائق.