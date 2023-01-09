في العام الجديد.. 5 "خيارات ذكيّة" في مجال الأناقة

في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدول، يبدو اللجوء إلى بعض التعديلات، فكرة ذكيّة، لجعل الإطلالة عصرية ومتجددة.

الأفضلية للقطع العصرية

ينصح خبراء المظهر باختيار التصاميم ذات القصات المحددة والطابع العصري التي يتم تنفيذها بخامات مريحة. ويُعتبر الدنيم أحد أبرز هذه الخامات إذ يدوم لفترة طويلة، ويسهل اعتماده في الحياة اليومية على شكل سروال أو قميص أو تنورة أو سترة وتنسيقه بسهولة مع قطع أخرى مثل التنورة المكسّرة أو السترة الجلدية أو الكنزة الصوفية الكبيرة أو القميص الأبيض أو الفستان الذي تزيّنه طبعة الأزهار أو السروال المصنوع من الجلد الاصطناعي. من الأفضل اختيار هذه القطع أيضاً بنوعية جيدة كي تواكبكم لعدة مواسم.

الاعتماد على الأكسسوارات

تلعب الأكسسوارات عادةً دورا في إحياء أكثر الأزياء كلاسيكيّة، كما تساعد على تجديد الإطلالة حتى في حال كانت هذه الأخيرة مؤلفة من قطع ثياب موجودة أصلاً في خزانتكِ. يمكن اعتماد أقراط كبيرة، أو عقد ضخم، أو وشاح ملوّن، أو زوج أحذية عصريّ، أو نظارات شمسيّة جديدة، أو حتى قبعة.. فأهمية هذه القطع الصغيرة تكمن في قدرتها على جعل الإطلالة أكثراً تجدداً وأناقة.

اختيار الألوان التي تُعزّز الإشراق

تندرج الألوان الحيادية، كالأسود والأبيض والرمادي والبيج والكحلي والبني، ضمن الضروريات في خزانة كلّ منا، ولكن إلى جانبها من الضروري البحث عن الألوان التي تُعزّز الإشراق والتي تتناسب مع كل لون من ألوان البشرة والشعر. ولا تترددوا في اعتماد بعض الألوان التي تُحيي الإطلالة وتبنّي الثنائيات الجريئة في هذا المجال مثل: الزهري الفاتح والكاكي، الأحمر الهادئ والبيج الرملي، الأخضر الفاتح والبرتقالي، أو حتى الأزرق الملكي والرمادي.

البحث عن أفكار جديدة

يُساهم تبنّي بعض الأفكار الجديدة والتي لم يسبق اعتمادها من قبل في مجال الأناقة بإضفاء حيويّة على أسلوب الأزياء دون الحاجة إلى شراء الكثير من القطع الجديدة كل موسم. فإجراء بعض التعديلات في أسلوب الأزياء أفضل بكثير من شراء قطع متشابهة لتلك التي نعتمدها عادةً.

معرفة الأزياء التي تناسب شكل الجسم

تُشكّل معرفة الأزياء المناسبة لشكل الجسم ضرورة لشراء ما نحتاج إليه فقط، وتجنّب أزياء لا تناسبنا وبالتالي لن نرتديها. من الضروري في هذه الحالة معرفة أشكال الأجسام الأكثر شيوعاً والشكل الذي ننتمي إليه.

شكل V

يتميّز بكتفين أكثر عرضاً من الوركين مع خصر غير مُحدّد. تناسبه الأزياء التي تُسلّط الضوء على الخصر والقسم الأسفل من الجسم من خلال الاعتماد على الطبعات في هذه المنطقة واختيار الملابس الداكنة والمونوكروميّة في القسم الأعلى منه.

شكل X

يتميّز بكتفين ووركين على المستوى نفسه بالإضافة إلى خصر نحيف. وهو من أشكال الجسم التي تليق بها كل القصات والأزياء، ولذلك يجب الاستفادة من هذه الخصائص لإبراز نحافة الخصر.

شكل A

يتميّز هذا الشكل بوركين أكثر عرضاً من الكتفين أما الخصر فيمكن أن يكون محدداً أو غير محدّد. من الضروري في حالته تسليط الضوء على القسم العلوي من الجسم باعتماد أثواب وقمصان ذات قصات محدّدة، وياقات على شكل حرف V، وتصاميم تزيّنها خطوط أفقيّة.

شكل H

يتميّز بوركين وكتفين على المستوى نفسه ولكن دون أي تحديد للخصر. من الأفضل في حالته التركيز على الكتفين وإبراز الوركين لجعل الخصر يبدو نحيفاً. تناسبه السراويل ذات الخصر المنخفض، والأثواب الواسعة، والقمصان ذات الخامات الانسيابيّة، والتنانير الطويلة.

شكل 8

يُشبه شكل الحرف X ولكنه يكون أكثر اكتنازاً، إذ يتميّز بوركين وكتفين متوازنين على المستوى نفسه مع خصر مُحدّد. تناسبه الأثواب والقمصان الضيّقة، والتنانير ذات الخصر المرتفع، والسراويل ذات الأرجل المستقيمة.