في المساجد والساحات.. ملايين المسلمين حول العالم أدّوا صلاة عيد الفطر

صدحت أصوات تكبيرات العيد في أرجاء غالبيّة الدول العربيّة والإسلاميّة اليوم الجمعة، حيث أدى ملايين المسلمين حول العالم صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات العامة.

ففي المسجد الحرام في مكة المكرمة أدت جموع غفيرة من المسلمين صلاة عيد الفطر صباح الجمعة، وأمَّ المصلين الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، وقال: “ها هو المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والبقاع الطاهرة المقدسة تمتلئ بالمعتمرين والزائرين، وبالمصلين، والمكبرين، والعاكفين، والركع السجود..”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وفي المدينة المنورة، أدت جموع المصلين صلاة عيد الفطر في المسجد النبوي، وقال الخطيب: “هذا العيد وكل عيد تتجدد فيه الفرحة والبهجة والألفة، فقبل أربعة عشر قرناً من الزمان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة فأضاء منها كل شيء وسما ذكرها وعلا قدرها بنبوته”.

وفي المسجد الأقصى، أدى نحو 120 ألف مصلِّ صلاة عيد الفطر، توافدوا منذ ساعات الفجر إلى المسجد الأقصى، بحسب ما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

مشاهد من صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك

عدسة: محمد دويك pic.twitter.com/rQfFYYPvWU — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 21, 2023

كما أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، في حين أدى عشرات المستوطنين طقوساً دينية في محيط المسجد، في محاولة منهم “للتنغيص على المصلين”، وفق ما أوضح مهند الجعبري، رئيس حماية الحرم الإبراهيمي، للأناضول.

وفي غزة، أدى آلاف الفلسطينيين المسلمين صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات العامة. وقبيل الصلاة وبعدها علت أصوات تكبيرات العيد من المصلين، الذين قدموا التهاني لبعضهم. ووزع داخل المساجد الحلوى للمصلين والهدايا للأطفال.

وامتلأت ساحات المسجد ومصلياته بالمصلين الذين توافدوا رغم قيود الاحتلال للتأكيد على التمسك بإسلامية المسجد والاستعداد لحمايته مهما كانت التضحيات. وقبل الصلاة وعقبها دوت هتافات التكبير والتهليل من المصلين في أرجاء المسجد، وفق مواقع محلية.

وشهدت قطر إقامة صلاة عيد الفطر في استاد المدينة التعليمية، أحد ملاعب كأس العالم، حيث استقبل الاستاد جموعاً غفيرة من المصلين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

وفي لبنان، أحيا المسلمون السنّة اليوم الجمعة عيد الفطر المبارك، وسط بهجة وفرحة الأطفال والكبار، وأدى المئات صلاة العيد في معظم المناطق والمساجد.

إلى تركيا، حيث أدى الآلاف من المسلمين صلاة عيد الفطر في المساجد، ورصدت صور ومقاطع فيديو حشوداً من المصلين في مسجد الفاتح التاريخي في مدينة إسطنبول.

إلى جانب ذلك، أقام ملايين المصلين صلاة عيد الفطر حول العالم، اليوم الجمعة، في حين أنّ بعض الدول أعلنت أن رؤية الهلال تعذّرت أمس الخميس وأن غدًا السبت هو أول أيام عيد الفطر، حسبما أعلنت سلطنة عُمان وليبيا والمغرب ودول إسلامية أخرى.