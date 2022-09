في الهند.. القبض على محتال تزوج 14 مرة لتكوين ثروة

وجهت الشرطة الهندية تهما بالاحتيال على مواطن يبلغ من العمر 65 عاما، بعد أن تزوج من 14 امرأة على مدار 43 عاما.

وقال المحققون في منطقة أوديشا شرق الهند، العاملون على القضية، إنه لم يكن من الصعب لدى راميش شاندرا سواين، إقناع النساء اللواتي رغب بالزواج منهن.

وأضاف المحقق أوما شانكار داش من بوبانسوار، عاصمة أوديشا: “كانت لديه زوجات في جميع أنحاء البلاد. وقد اعترف بـ14 زوجة حتى الآن، لكننا نعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر. كما أنجب خمسة أطفال من أول زوجتين”.

