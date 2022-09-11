الأحد 15 صفر 1444 ﻫ - 11 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في الهند.. رجل يقطع لسانه ويقدمه "قرباناً للآلهة"

منذ ساعة واحدة
تعبيرية

تعبيرية

A A A
طباعة المقال

تشكل الأساطير الدينية ذلك الأساس القوي و الخصب الذي تعتمد عليه الأديان لفرض سلطتها على عقول البشر.

وبات فلاّح هندي في حال حرجة، الأحد، بعدما قطع لسانه طوعاً لتقديمه قربانا لآلهة في معبد هندوسي، بحسب ما أفادت الشرطة.

واستخدم الرجل الأربعيني لقطع لسانه سكين جيب، وأثارت فعلته الذعر السبت بين حشود المتقاطرين إلى المعبد الواقع في أوتار براديش (شمال).

وقال المحقق في الشرطة أبهيلاش تيواري لوكالة فرانس برس إن الفلاح وزوجته أديا طقوساً دينية في البداية، ثم اخرج الرجل سكيناً وقطع لسانه ووضعه على باب المعبد.

واضاف تيواري أن “عناصر الشرطة المتمركزين في المعبد هرعوا اليه ونقلوه الى المستشفى بمساعدة المصلين”.

وأشار إلى أن المرأة أوضحت للشرطة أن زوجها “ضحى” بلسانه لإرضاء آلهة، لكنها لم تستطع إعطاء سبب لهذا الفعل.

ولا تزال الهند تشهد ممارسات تشويه للذات وحتى حالات تضحية بشرية، إذ يؤمن جزء كبير من السكان بمعتقدات خرافية، وفي بعض الأحيان يقدمون على أفعال غريبة لإرضاء الآلهة.

وأفيد العام الماضي عن واقعتين مماثلتين في ولايتين هنديتين، إذ قطع شابان عشرينيان لسانيهما لتقديمهما للآلهة.

وفي عام 2020، قطع كاهن هندوسي رأس فلاح وقدمه ذبيحة، زاعماً أن إلهاً أمره بذلك في المنام.

    المزيد من منوعات

    من مباره النجمة والعهد
    الدوري اللبناني.. تعادل العهد والنجمة وفوز الانصار على السلام
    القاضي أيمن حجاج
    فيديو.. رد فعل قاتل الإعلامية شيماء جمال لحظة الحكم بإعدامه
    برشلونة
    قائمة برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ديبي رو، زوجة نجم البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون
    زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة من العيار الثقيل
    الجيش اللبناني
    مجزرة طرابلس.. بيان تفصيلي من قيادة الجيش حول الحادثة
    نادين نسيب نجيم
    إحدى المتابعات تشعل غضب ندين نسيب نجيم: "رخيصة بتقبض ‏مصاري"‏