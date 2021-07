في الهند.. واقعة مأساوية والسبب تصوير “صاعقة”

جنون التصوير قد يدفع الشخص إلى التهور الأمر الذي قد ينتهي بمأساة لا يحمد عقباها، ففي واقعة مأساوية، لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم أثناء التقاط صور للبرق في مدينة جايبور شمالي الهند، الأحد.

وكان الضحايا يريدون توثيق لحظات إضاءة السماء من فوق قلعة قديمة بالمدينة، إلا أن صاعقة تسببت في مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين.

وحسب وسائل إعلام محلية، كان 27 شخصا فوق القلعة وقت البرق، وقيل إن بعضهم قفز على الأرض خوفا من الصواعق.

وقال ضابط شرطة كبير لوسائل الإعلام إن معظم القتلى في برج القلعة من الشباب.

#Rajasthan | 20 people, including seven children, killed in separate incidents of lightning strikes in Jaipur, Jhalawar and Dholpur districts .#Lightningstrikes #Rain #Jaipur #JaipurRain pic.twitter.com/phXK6eMNTc

— First India (@thefirstindia) July 11, 2021