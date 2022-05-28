في اول مزاد لهذا العام.. بيع زوج من الشمام بـ3 ملايين ين في اليابان

من المعروف أن أسعار الفاكهه والخضراوات لها تسعيرة معروفة وغالبًا ما تكون مناسبة لكافة طبقات الشعب ليشترى جميع الناس ويتمتع بمذاق هذة الفواكهه والخضراوات اللذيذة .

لذلك من الغريب أن نسمع عن بيع زوج من الشمام الممتاز في جزيرة هوكايدو الرئيسية في شمال اليابان بـ 3 ملايين ين (23550 دولار) في أول مزاد لهذا العام أمس.

وحقق هذا المزاد لزوج من شمام يوباري، أعلى رقم فهو منتج مميز لمدينة يوباري، هو 5 ملايين ين في عام 2019، وبلغ العرض الفائز في أول مزاد العام الماضي 2.7 مليون ين، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وكان مقدم العرض الناجح لهذا العام هو شركة “هوكويوباك”، وهي شركة مقرها يوباري، تبيع الفواكه والخضراوات وتقوم بتعبئتها، وتخطط الشركة لعقد حدث تذوق مجاني للشمام بما في ذلك الزوج يومي 4 و5 يونيو في يوباري.

وقال كيوميتشي نودا، رئيس الشركة: إن المذاق الفريد للشمام يجعله «يستحق» السعر، وتم بيع ما مجموعه 2721 شمامة في مزاد علني يوم أمس.

وغالباً ما تجلب الفاكهة الممتازة أسعاراً مرتفعة للغاية في المزادات الأولى في اليابان، حيث يستخدم المشترون العطاءات الناجحة لأغراض ترويجية.