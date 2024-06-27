في بحيرة بنشعي.. بطولة محركات مائية "أكوا بايك"

نظّم الإتحاد اللبناني للمحركات المائية أولى سباقاته “أكوا بايك” لسنة 2024 ضمن بطولته السنوية وذلك بالتعاون مع لجنة بحيرة بنشعي.

وتقدم الحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا رئيس بلدية عرجس زعني الخير، رئيس لجنة بحيرة بنشعي طوني فرنجية والاعضاء، عضو اللجنة الأولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد اللبناني لليخوت الكومودور ربيع سالم وحشد كبير.

وأقيمت السباقات في بحيرة بنشعي في جو من الحماسة والمنافسة المثيرة، وقد ترافقت مع عروض Flyboard التي قدمهت البطل ريشار أرنبي وأذهلت الحاضرين.

وفي النتائج النهائية للفئة المفتوحة وبعد جولتين متتاليتين، حل في المكر الاول ايلي كنعان امام منصور الجميل وبوب ديب.

وفي فئة “ستوك” وبعد جولتين متتاليتين، فاز جو غازاريان امام مايك شكر وأنطوني ظريفة.

وأشرف على البطولة كل من الأمين العام هادي نخول، نائب رئيس الاتحاد ادي نعمة، عضو الاتحاد ألان مطر وبمشاركة عضو لجنة المساواة في الاتحاد الدولي أليدا نخول.

وفي الختام تم تتويج الابطال بالكؤوس والميداليات. وقدم نخول والكومودور سالم ميدالية تكريمية للمتسابقة علا غزيري وهي الوحيدة من فئة الاناث والتي شاركت في فئة “ستوك” وتمكنت منافسة المتسابقين وحلت في المركز الرابع.