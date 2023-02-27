في بريطانيا: بيتزا بلا بندورة لارتفاع سعرها!

ذكرت صحيفة “الغارديان” أن المطاعم الإيطالية في بريطانيا، بدأت طهي البيتزا البيضاء الخالية من البندورة، بعد أن استبعدها الطهاة من الطبق المميّز بسبب كلفتها المرتفعة.

وتسبب ارتفاع أسعار الكهرباء في نقص الخضار في المملكة المتحدة. ولهذا السبب، بدأت المطاعم بالتخلي عن البندورة في إعداد البيتزا والمعكرونة والصلصات. وقررت إدارات العديد من المطاعم استبعاد طبق المعكرونة البومودورو تماماً من القائمة. كما اجتاحت المطاعم موجة من ارتفاع أسعار الوجبات.

وارتفعت أسعار البندورة على مدار العام في المملكة المتحدة 4 مرات، في حين توقع رئيس الاتحاد الإيطالي للطهاة في بريطانيا، إنزو أوليفيري، إغلاق بعض المطاعم بسبب ارتفاع الأسعار في البلاد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويستخدم الطهاة الجبن، مثل الريكوتا، أو الخضار كمكونات رئيسية للبيتزا، ولكن من دون البندورة.

من جهتها، تلقي الحكومة البريطانية باللوم على سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا ما تسبب بنقص كميات الطماطم. كما أثرت أسعار الكهرباء المرتفعة على المعروض من المنتجات المزروعة في البيوت الزجاجية المحلية وفي هولندا.