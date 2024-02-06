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في حالة نشوب حرب نووية.. ملجأ ألماني للبيع بمليون يورو

منذ 23 دقيقة
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قام رجل ألماني بعرض ملجأ للبيع مقابل مليون يورو، في حالة نشوب حرب نووية حيث يمتد تحت الأرض لمئات الأمتار وسط غابة فسيحة.

وقام هاينز فورمان وزوجته جيرتراود تيلشر، من باسيووك في منطقة فوربومرن جرايفسفالد، بوضع إعلان عقاري غير عادي. حيث قررا بيع عقار مساحته 950 مترا مربعا، موجود ضمن مساحة تبلغ 35 ألف مترا مربعا.

وتم تجهيز المبنى الذي يعود إلى عصر جمهورية ألمانيا الديمقراطية بوسائل حماية ضد التداعيات الإشعاعية. ويخطط مالكه لكسب مليون يورو (98.6 مليون روبل) مقابل بيع المخبأ المزود بالمياه والكهرباء.

ويدعي مالك المخبأ أنه تم بناؤه خصيصا لوزير دفاع جمهورية ألمانيا الديمقراطية، هاينز هوفمان (1910-1985)، الذي كان لديه منزل ريفي قريب، وقد اكتشفه قبل 5 سنوات.

لكن شركة “Telekom”، التي قامت ببناء برج راديو في الموقع، تمثل عقبة لكل من يريد الاستثمار في المكان، حيث يقول المالك: “حاليا الموقع مستأجر لكن ينتهي العقد في أواخر عام 2024.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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