في دقائق.. نفاد تذاكر مباراة ديوكوفيتش وكيريوس

رد نيك كيريوس على منتقديه بعد أن نفدت تذاكر مباراته الودية يوم الجمعة المقبل مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 58 دقيقة، مما يثبت شعبية اللاعب الأسترالي في بلاده.

وانسحب كيريوس من كأس يونايتد للفرق بسبب الإصابة قبل دقائق فقط من مؤتمره الصحفي الذي يسبق البطولة، مما أثار غضب كابتن الفريق الأسترالي للرجال ليتون هيويت وزملائه في الفريق ووسائل الإعلام.

ولم يلعب كيريوس (27 عاما) منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي وأجبرته إصابة في الكاحل على الغياب عن البطولات الإعدادية في أديليد أيضا قبل أن يعرض ديوكوفيتش اللعب معه وديا على رود ليفر أرينا في ملبورن.

وقال كيريوس في تغريدة ساخرة اليوم الثلاثاء “نيك كيريوس سيء للرياضة! يا له من عار وإحراج وطني! كيف يجرؤ على المشاركة في مباراة نفدت تذاكرها، يا له من غرور”.

واستغرب اللاعب الأمريكي السابق نواه روبن توقيت المباراة الاستعراضية قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مباشرة، ورد عليه كيريوس قائلا “كي نكون منصفين، ستجلب هذه المباراة جماهير أكثر من أي من مبارياتك”.

ويبلغ سعر تذكرة المباراة التي تمثل إعادة لنهائي ويمبلدون العام الماضي، 20 دولارا أستراليا (14 دولارا أمريكيا). وستذهب أرباح بيع التذاكر للاتحاد الأسترالي للتنس.

وتبدأ بطولة أستراليا المفتوحة يوم الاثنين المقبل.