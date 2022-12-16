في ذكرى رحيلها.. أهم محطات ماجدة الخطيب المهنية

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ماجدة الخطيب، التي رحلت عن عالمنا فى 16 ديسمبر 2006، نتيجة إصابتها بالتهاب رئوى حاد، وحدوث تسمم فى دمها وقصور فى وظائف المخ والكبد والكليتين ودخولها فى غيبوبة لمدة أسبوعين قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

بدأت حياتها الفنية مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم “حب ودلع” أعقبته بمشاركتها في فيلم “لحن السعادة” ثم توالت أفلامها في فترة الستينات من القرن الماضي، والتي كان من أشهرها فيلم “نص ساعة جواز” مع رشدي أباظة وشادية وعادل إمام.

في عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام في فيلم “دلال المصرية” الذي لفت إليها الأنظار ووضعها في مصاف النجوم، وأهّلها لأداء ادوار البطولة في افلام أخرى منها “لعبة كل يوم، شيء في صدري، شقة مفروش، البعض يعيش مرتين”.

في عام 1972 أنتجت لنفسها فيلم “امتثال و زائر الفجر”، عام 1973 وفي عام 1974 أنتجت فيلم “في الصيف لازم نحب” بطولة صلاح ذو الفقار والذي شاركته بطولة فيلم “مسافر بلا طريق” عام 1978.

شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية؛ ومنها “الفراشة ،زيزينيا، حد السكين، وامرأة من الصعيد الجواني”.

وكان آخر مشاهدها في عالم التمثيل أثناء مشاركتها في مسلسل “لا أحد ينام في الإسكندرية” مع ماجد المصري.

شاركت الفنانة ماجدة الخطيب في أكثر من 55 عملا منذ بداياتها الفنية وكان أول عمل شاركت بدور البطولة فيه فيلم دلال المصرية التي حصلت به على جائزة التمثيل الهرم الذهبي عام 1966، وقد حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني في فيلم تفاحة، وكان آخر عمل لها فيلم آخر الدنيا من بطولة نيللي كريم وقد سجنت عام 1985 جراء قضية مخدرات تورطت بها وضربت على أيدي المباحث أثناء القبض عليها.