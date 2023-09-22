في ذكرى وفاته.. أدوار صنعت نجومية هشام سليم

يصادف اليوم الجمعة 22\9\2023، الذكرى الأولى لرحيل الفنان هشام سليم، حيث ولد يوم 27 يناير عام 1958 وتوفى بعد معاناة مع المرض يوم 22 سبتمبر عام 2022. بدأ الفنان هشام سليم مشواره في عالم التمثيل أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم “إمبراطورية ميم” وكان عمره حينها 14 عاماً.

ولم يحصل هشام سليم على ما تستحقه موهبته وطاقاته التمثيلية، لكنه حصل على حب واحترام جمهوره، وكان راضيا بما حققه طوال مشواره الفنى خاصة فى السينما بعد نجاحه على الشاشة الصغيرة.

النجم الراحل هشام سليم دخل عالم التمثيل على يد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بعدما اقنعت والده، نجم الفن والكرة، صالح سليم بأن يشارك فى فيلمها “إمبراطورية ميمط وبالفعل رغم صغر سنه، 14 عاما، استطاع هشام سليم تقديم دور الولد المشاكس الذى يعبر عن جيل جديد وأفكار مختلفة.

بعدها قدم دوراً آخر فى فيلم “عودة الابن الضال” وكان دور هشام سليم ايضًا فى ذلك الفيلم لشاب يبحث عن أمل فى غد أفضل فى مستنقع من الصراعات وخرج للبحث عن مستقبل وغد أفضل، ربما يعتبره البعض محظوظا لمشاركته عمالقة النجوم فى أعمال أصبحت علامات مضيئة فى تاريخ السينما المصرية حيث دخل الفيلمان فى قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية، بينما هاجمه آخرون واعتبروا أنها فرص توفرت له فقط لأنه ابن “صالح سليم”، لكنه أصر على استكمال مشواره دون الالتفات لأى انتقادات.

ما بين البحث عن الذات والهروب من عباءة الأب ظل هشام سليم ينتقل من تجربة لأخرى، ينتقى أعماله وفقًا لقناعاته ومبادئه، لذلك لم نجد له دوراً بدون معنى أو “حيلة” لإبراز نجم آخر، بل كانت أدوارًا تعبر عن الحرية والتمرد باختلاف طرق تناولها وبالفعل شارك فى أعمال رائعة قدم من خلالها أدواراً لا تنسى مثل “تزوير فى أوراق رسمية” مع النجمة ميرفت أمين والنجم محمود عبد العزيز و”لا تسألنى من أنا” مع النجمة شادية و”أريد حلا” مع سيدة الشاشة العربية و”اغتيال مدرسة” مع نبيلة عبيد و”اسكندرية كمان وكمان” مع يوسف شاهين.

أما عن الدور الذى رفض هشام سليم تقديمه فى السينما، فهو عمل يتناول السيرة الذاتية لوالده نجم النادى الأهلى “المايسترو” صالح سليم وقال: “عُرض عليّ كثيرا تقديم شخصية صالح سليم فى السينما ورفضت وكان لديه حضور ربانى جميل، وفيه ناس من زمان عرضوا علىَّ عمل القصة والتمثيل بها، لأنى مش عارف القصة وما المكتوب فيها ومش مستعد أبوظ سيرة والدى لكى أقدم سيرته الذاتية ومفيش حتى الآن ممثل شبيه له”.