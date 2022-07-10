في ذكرى وفاته.. اليكم بعض المعلومات عن الراحل عمر الشريف

يحل اليوم 10 يوليو ذكرى وفاة الممثل الأسطوري عمر الشريف، الذي كان له دوراً عظيماً في السينما المصرية والعالمية، ولد الفنان عمر الشريف باسم ميشيل ديمتري شلهوب بالإسكندرية.

كان والده تاجر أخشاب، ولطالما أراد أن يعمل ابنه في هذه المهنة، إلا أن ميشيل الصغير كان شغوفا بالتمثيل الذي بدأه على خشبة مسرح كلية فيكتوريا التي كان يدرس بها.

كان عمر الشريف زميلا للمخرج العالمي يوسف شاهين في كلية فيكتوريا بالإسكندرية، عشق المسرح المدرسي، وقدم العديد من تجاربه وعمره لم يتجاوز الإثني عشر.

تزوج عمر الشريف من الفنانة المصرية فاتن حمامة عام 1955 بعد قصة حب كبيرة تعتبر من أعظم قصص الحب في تاريخ السينما المصرية، ومثلا سويا العديد من الأفلام أولها صراع في الوادي، وآخرها نهر الحب، وقد تحول عمر الشريف إلى الإسلام من أجل الزواج بها، وأنجب منها ولداً وحيداً هو طارق الشريف الذي ظهر بعمر الثامنة في فيلم دكتور جيفاغو، ثم تطلقا عام 1974، وبعد ذلك لم يتزوج عمر الشريف أبداً.

وفي الولايات المتحدة، انتشرت إشاعات عن وجود علاقة حب بينه وبين النجمة العالمية الشهيرة إنغريد برغمان، ولكن لم يتم تأكيد أو نفي هذه الإشاعات.

رغم انشغال الفنان العالمي عمر الشريف بالفن والتمثيل إلا أنه لم يتقاعس عن استثمار هواياته غير الفنية وأن يتحول إلى فنان بدرجة رجل أعمال.

بعدما سافر عمر الشريف إلى هوليوود لاستثمار موهبته الفنية اشتهر أيضا بتمييزه الشديد في لعبة “البريدج”، والتي تمرس فيها منذ سنوات عديدة حتى أصبح لاعبا دوليا.

قال عمر الشريف في حديث له مع وكالة أنباء “الاسوشيتد بريس”: أشعر وأنا ألعب “البريدج” أنني ملك نفسي، وأتمنى ألا تنتهي المباراة، وفقا لما نشرته جريدة أخبار اليوم في 25 من شهر يناير عام 1970.

وقد استثمر معرفته الدفينة بكواليس تلك اللعبة بكتابة مقال أسبوعي في إحدى الصحف العالمية للتحدث عن أسرار “البريدج”.

وقد كون عمر الشريف فريق واشترك في مباراة في انجلترا وتم الفوز بجائزة مالية قدرها ألف دولار.

وقد علقت وكالة أنباء أسوشيتد بريس” على هذا الفوز بأن الفنان عمر الشريف من أكثر نجوم السينما العالمية دخلا .. وأن نظراته التي تخفق قلوب الفتيات ترشحه لأن يكون خليفة فالنتينو”.

آخر أعمال الفنان عمر الشريف فكان الفيلم العلمي 1001 اختراع وعالم ابن الهيثم، وكان من إخراج أحمد سالم، وجزء من حملة الأمم المتحدة السنة الدولية للضوء، والتي تديرها منظمة اليونسكو.